Baile por doquier en los nuevos vídeos de Morrissey y Dirty Projectors

En principio, Dave Longstreth de Dirty Projectors y Morrissey tienen poco en común. Ambos son dos hombres con talento y dos artistas independientes que posiblemente no estén en el mejor momento de sus carreras, pero que aún así han publicado en 2017 discos que, con sus altibajos, están bastante bien. Más allá de eso, son como agua y aceite.

Hoy sin embargo les une la promoción de sus discos, pues ambos estrenan vídeo a la vez y además ambos incluyen baile por doquier. Morrissey presenta el correspondiente a su reciente single ‘Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage’, para el que no hay ninguna posible “Jackie” presente: más bien Morrissey ha optado por ser el protagonista -descamisado- de un meta-vídeo que representa la grabación de un videoclip, y en el que el británico se acompaña de un elenco de bailarines. El vídeo termina en pandemonio.

El clip de Dirty Projectors es más curioso. Dirigido por Daren Rabinovitch, los visuales para ‘Up in Hudson’ nos sitúan en un extraño mundo color pastel en el que los protagonistas tienen narices y orejas grandes. Vemos a una primera pareja bailar en un parque y a una segunda bailar en una pista de patinaje, más tarde a una pareja de conductores de caravana y finalmente a un agente de tráfico marcándose una coreografía.