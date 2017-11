Dani Fernández te esperará toda la vida

Después de que Blas Cantó se haya consolidado en solitario con el éxito de su single ‘In Your Bed’ y su participación en ‘Tu cara me suena’, otro ex integrante de Auryn prueba la misma suerte. Dani Fernández estrena nuevo single, ‘Te esperaré toda la vida’, una buena balada que sin embargo adolece de una letra algo… plana.

‘Te esperaré toda la vida’ es una balada acústica y minimalista, sin grandes estridencias ni subidones, dramática pero sin sobresaltos, en la que Fernández canta al amor de su vida, que por lo que puede entenderse de la letra, que se dirige a esta persona en el futuro, todavía no ha aparecido. De hecho el estribillo lo expresa claramente: “si te esperé toda la vida, ¿qué más da un poco más?”

Aunque como canción es apañada, es difícil obviar la cantidad de lugares comunes que presenta la letra de ‘Te esperaré toda la vida’. Fernández habla de esperar en esquinas, ahogarse nadando, volar hasta una cima, de no encontrar la salida, de volar al espacio, de un mundo que “se cae en pedazos” y también sobre “cruzar siete mares” o “bailar hasta que salga el sol”. ¿¿¿De qué libro de clichés pop ha salido esto???