Kate Boy resuelven tu fantasía de una canción de Kate Bush producida por The Knife

Gracias a canciones tan acertadas como ‘Northern Lights’, ‘The Way We Are’, ‘A Girl Like You’ o ‘Lion for Real’, Kate Boy han sabido re-inventar el synth-pop marca The Knife con producciones experimentales pero cristalinas, ritmos contundentes y sobre todo grandes estribillos pop, tan asequibles como los de unos Nicki and the Dove o los de unos Goldfrapp.

Lo mejor del dúo de la australiana Kate Akhurts y el sueco Markus Dextegen convergía en un notable debut en 2015, y dos años después de aquel disco, Kate Boy vuelven con nuevo material, del que ya puede escucharse un primer adelanto. ‘True Colours’ es una canción que presenta varios trucos electrónicos que podemos atribuir, de nuevo, a The Knife (esos tonos plásticos, los efectos en las voces), pero que destripada de artificios podría pasar por una balada de Kate Bush. Si entre vuestras fantasías pop se encontraba una canción de Kate Bush producida por The Knife, probablemente esto se le acerque bastante.

‘True Colours’ nos sitúa en la “quietud de la noche”, desde donde Kate Akhurts parece cantar sobre una relación que le ha hecho fuerte. Curiosamente hay un juego de palabras relacionado con la pintura entre el título de la canción (“show me your true colours”, léase “enséñame quién eres de verdad”) y “I won’t be painting by the numbers” (entiéndase “yo tampoco seré artificial, no haré un papel, sino que también te enseñaré quién soy”).