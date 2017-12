Ready for the Weekend: U2, Taylor Swift, Neil Young, Miguel, La Bien Querida, Gorillaz, Las Ruinas…

Villancicos, oh, villancicos… ¡Venid a nosotros! Hasta 7 de estos –promovidos (y por tanto exclusivos) por Spotify– tenemos en nuestra playlist de hoy, a cargo de artistas tan variopintos como Wolf Alice, Demi Lovato, Rostam, Sam Smith, Miley Cyrus o Fifth Harmony. Y el que no lo canta de manera explícita, se marca un intencionado dueto baladesco con Beyoncé, como Ed Sheeran, o saca un disco de estándares de jazz que parece perfecto para ponerse en estas fechas sentado al lado de la chimenea/radiador, como Van Morrison. Es lo que tienen estas fechas. Eso y reediciones, como la de ‘Being There’ de Wilco –que incluyen numerosos inéditos y rarezas– o las caras B de Sr. Chinarro y Robbie Williams (extraña dupla). Eso ocupa buena parte de nuestra playlist de novedades esta semana, pero hay más cosas interesantes y sustanciales.

Nada menos que los nuevos álbumes de pesos pesados históricos como U2 y Neil Young o la ansiada llegada a plataformas de streaming de ‘reputation’, el nuevo disco de Taylor Swift. Aún así, es evidente que los sellos y artistas ya se proyectan hacia 2018 y hay pocos discos internacionales nuevos, aunque llama la atenciín que esa “parálisis” no afecta tanto al panorama independiente de nuestro país: esta semana Puzzles y Dragones, Sr. Canario, Las Ruinas, Cabeza u Ocre han lanzado debuts o nuevos discos. Además, también han emergido la nueva mixtape del productor blackbear –que congrega a nombres del calado en USA de Tinashe, T-Pain, Ne-Yo, Machine Gun Kelly o 2 Chainz–, además de EPs de Gorgon City, Owl City (LOL), El Mató a Un Policía Motorizado y el debut de L.O.O.F., emergente proyecto de electrónica radicado en Madrid.

Sí hay una buena cantidad de novedades en forma de singles que se proyectan ya a próximos lanzamientos de este año o ya fechados el que viene: N.E.R.D, G-Eazy (otro avance de su próximo disco, acompañado por Halsey), Calexico, First Aid Kit, The Go! Team, U.S. Girls, Lissie, JB Dunckel (mitad de Air), Django Django, Kate Boy, Peggy Sue, Tote King, Dita Von Teese (con Sébastien Tellier), Delorentos, Fakuta, Alela Diane, The Fratellis, Spector, Pájaro Jack, Louis Tomlinson, la interesante boyband Prettymuch (con French Montana), Nunatak o Maryland. Se completa la playlist con algunas artistas pop que hacen pack con productores pujantes, como Empress Of con DJDS –¡versionando ‘Love’ de Lana!–, Kiesza con SKYGGE o Nervo con Wolfpack; remixes o versiones alternativas de Gorillaz, Pumarosa (de nuevo, en español) o The xx; temas para BSOs como los de Logic con Rag’n’Bone Man o Nick Jonas; y una colaboración picantona entre dos raperos, Juicy J y la exitosa Cardi B.