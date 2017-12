Sam Smith versiona a Joni Mitchell por Navidad y estrena videoclip

Sam Smith, uno de los cantantes que más vende en la actualidad (su nuevo disco ‘The Thrill of it All‘ será con toda seguridad uno de los más vendidos de 2017), se ha atrevido a versionar a un peso pesado de la música por Navidad. Se trata de Joni Mitchell y su clásico ‘River’, que no es una selección nada aleatoria por parte de Smith, pues la pista 8 de ‘Blue’, además de ser la quinta canción de Mitchell más reproducida en Spotify, contiene acordes de ‘Jingle Bell’ y nos sitúa en su letra en un día cercano a Navidad, por lo que no son pocos quienes a lo largo de los años la han adoptado como si fuera realmente un villancico, pese a algunas de sus frases cien por cien personales como “voy a hacer un montón de pasta, y pirarme de esta loca escena”.

La interpretación de ‘River’ por parte de Smith es muy diferente a la de Mitchell, poseyendo él una voz tan potente y dramática, si bien lejos de sobre-interpretarla parece dejase llevar por su hermosa melodía. Además, por suerte no se han añadido más elementos al arreglo musical, un piano que en la versión de Smith se mantiene fiel a la grabación original.

Smith no es, por cierto, el único artista que publica hoy versiones por Navidad: en Spotify están disponibles también desde hoy grabaciones nuevas de Miley Cyrus (‘Sleigh Ride’, ‘Rockin’ Around the Christmas’) y Demi Lovato (‘I’ll Be Home for Christmas’).

El autor de ‘Stay with Me’ ha presentado esta semana un elegante vídeo para uno de los temas de su nuevo disco, ‘One Last Song’.