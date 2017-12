Chris Martin, un plasta de manual en su cameo en Modern Family

Este jueves se ha emitido en la televisión estadounidense un nuevo episodio de ‘Modern Family’, esa comedia de situación grabada en formato de falso documental sobre la vida de una familia humilde de Los Ángeles. La serie, por cierto, dirá adiós en su décima temporada tras el éxito arrollador de crítica y público que ha logrado desde su estreno en 2009.

El último episodio de ‘Modern Family’ ha contado con un cameo por parte de Chris Martin, cantante de Coldplay. El cantante ha hecho de sí mismo, riéndose de su belleza (dice que sus fans creen que es guapo porque el resto del grupo parecen hobbits) o intentando ayudar al personaje de Phil Dunphy, que está hospitalizado y a quien dedica una canción ridícula, tras lo cual le mete una bolsa de hielo en los huevos. Dunphy trata de quitárselo de encima (a Martin) como puede, pero no hay manera, aunque en este duelo de plastas de manual no termina de estar claro quién va a ganar.

Martin, que por supuesto aparece en ‘Modern Family’ con su habitual “look” de camiseta corta colocada encima de camiseta blanca larga, que es como me vestía yo con 13 años, celebra últimamente que el último disco de Coldplay, en realidad un EP, ha sido nominado a un Grammy, así como ‘Something Just Like This’, su éxito junto a The Chainsmokers.