Demi Lovato, “me caso o no me caso” en el vídeo de ‘Tell Me You Love Me’

Demetria Devonne “Demi” Lovato continúa con la promoción de su nuevo disco, ‘Tell Me You Love Me‘. Ahora estrena videoclip y no para el temazo de su disco sino para el tema titular, un dramón nupcial protagonizado por Demi y el actor Jesse Williams, conocido por su papel del Doctor Jackson Avery en ‘Anatomía de Grey’. Es una historia de celos e inseguridad ante una relación que parece perfecta e incluye final inesperado y mensaje de autosuperación, expresado por Demi al final del vídeo, cuando mira su reflejo en el espejo y dice: “todo lo que necesito, lo tengo pie delante de mí”.

La intérprete de ‘Heart Attack’ es actualmente top 2 en España (la mejor posición de su carrera en nuestro país) gracias a Luis Fonsi, con quien canta ‘Échame la culpa’, el primer single del puertorriqueño (por cierto, Demi es mexicana por parte de padre) después del monstruoso éxito de ‘Despacito’.

Lovato publica hoy versión de un tema navideño, como Sam Smith: sorprende con su cálida interpretación de ‘I’ll Be Home for Christmas’ de Bing Crosby, revelándose como una apta intérprete de jazz en el estilo de las grandes vocalistas de los 50 y 60, aunque no puede evitar en su actuación inferirle ese poso pop.