La canción del día: Sen Senra se acompaña a sí mismo en la taciturna ‘Toca morder’

Poco hemos visto venir la re-invención musical de Sen Senra. El músico de Vigo se daba a conocer en 2015 con un apañado disco de garage-surf, ‘Permanent Vacation’, que contenía entre otras buenas canciones el exitoso tema titular y cuyo sonido empapaba también el segundo trabajo del gallego, ‘The Art of Self-Pressure’.

Aquel trabajo contenía sin embargo un tema abiertamente trap, ‘Pretty Empty’, dándonos una pista de lo que estaba por venir en ‘Por ti’. Y en su nuevo tema ‘Toca morder’, el músico se despoja de “fuegos artificiales” y presenta una canción “desnuda”, atemporal y de nuevo interpretada en español, confirmando que la re-invención de Sen Senra va por buen camino.

‘Toca morder’ es una balada acústica y solitaria, en la que Senra se sitúa “lejos de casa” y en una ciudad distinta donde no se siente bienvenido. La preciosa melodía principal (“es lo que toca, me toca morder”) revela una sensibilidad especial y por estilo es imposible no vincular ‘Toca morder’ a algunas de las canciones más taciturnas de ‘blonde‘ de Frank Ocean (pienso en ‘Skyline To’). ‘Toca morder’ es la canción que un hombre escribe para acompañarse a sí mismo, y es tan cálida como suena.