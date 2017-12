Sia / Everyday is Christmas

Es fácil subestimar a Sia: su estilo es tan personal que cualquier canción que escribe para otros puede parecer compuesta en piloto automático. ¿Cómo enfrentarse entonces a un disco de villancicos originales de Sia, con el sopor que supone en principio volver a escuchar otra vez, una y otra vez, canciones sobre árboles de navidad, hogueras, regalos “bajo el muérdago” y “jingle bells”? Con la misma actitud con la que uno se enfrenta a la realidad que Sia es capaz de convertir un descarte en la canción del verano: sin prejuicios. Así, ‘This is Christmas’ revela ante el oyente un disco muy divertido y ligero para la #Navidad2017, que pese a ciertas frases y melodías escritas con el piloto puesto (“trae una botella de ron, licor de crema y whisky borbón”, canta Sia en ‘Ho Ho Ho’ mientras mira la lista de la compra) contiene buenas melodías y sobre todo sentido del humor. Porque el sencillo principal ‘Santa’s Coming for Us’ es tontorrón, pero como composición llena de vientos y campanillas inspirada en Phil Spector también es una gozada, y más interpretada por una Sia que no podría cantar mejor; y en los villancicos Motown de los 60 se inspiran también claramente la jocosa ‘Candy Cane Lane’ y ‘Puppies Are Forever’, que lejos de resultar infantil emociona gracias a su sincero -e importante- mensaje en defensa de la adopción de canes (“encontré a mi amigo en la vieja perrera”). Sia también tiene una balada conmovedora bajo el brazo, una ‘Snowman’ en la que se imagina con su amado “viviendo felizmente en el Polo Norte”, y aunque la solemne balada final ’Underneath the Christmas Lights’ parece subdesarrollada, a estas alturas de ‘This is Christmas’ las buenas canciones del disco -junto a otras como ‘Sunshine’ o ‘Underneath the Mistletoe’- ya han sido muchas más de las que esperábamos. De nuevo, Sia vuelve a sorprendernos, ahora haciendo un disco de villancicos del cual posiblemente vayamos a rescatar algún tema que otro para la futura playlist navideña de 2018.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Santa’s Coming for Us’, ‘Candy Cane Lane’, ‘Snowman’, ‘Puppies are Forever’

Te gustará si te gusta: ‘All I Want for Christmas is You’

Escúchalo: Spotify