Venga Monjas: “Damos la imagen de que no nos cortamos, pero en realidad un poco sí”

Esteban Navarro y Xabier Daura son Venga Monjas, dos comediantes que han encontrado en Youtube el soporte perfecto para albergar sus idas de olla, en una escuela post-Faemino Cansado after-Muchachada Nui pero aún más absurda. Arrastran a miles de seguidores en nuestro país, entre los que se cuentan insignes del actual humor español como Miguel Noguera, Raúl Cimas, Ignatius Farray o Ernesto Sevilla, habituales de sus vídeos. Una de sus “series”, ‘Da Suisa’ –una especie de (per)versión sui generis de Los Simpson–, tiene tal éxito que se permiten hacer giras por todo el país realizando espectáculos en vivo con sus personajes.

También han realizado algunos videoclips musicales para artistas como Joe Crepúsculo, Mendetz o Ed Wood Lovers. Pero su relación con la música no acaba ahí, porque en ocasiones desarrollan su faceta como DJs en fiestas en las que combinan performance con hitazos pop de la vida y las “canciones” (a veces son casi jingles de un minuto, pero se convierten en hits) que ellos mismos crean para algunas de sus piezas. Con motivo de una de esas fiestas, la que ofrecen en la noche de mañana martes, 5 de diciembre, en la sala Razzmatazz de Barcelona, hablamos con ellos vía mail sobre todo esto y más.

Aunque partís de vuestros vídeos de Youtube, vuestra actividad también llega a la performance, el teatro… ¿Cómo definiríais lo que hacéis? ¿Quiénes son vuestros referentes?

En pocas palabras, hacemos el mamarracho allá donde vamos. En lo que se refiere a pinchar y armar fiestas un buen referente serían Ojete Calor o Las Bistecs, que además de ofrecer su música siempre aportan un poco de show y cachondeo.

¿No flipáis con el éxito de ‘Da Suisa’? ¿Cómo surgió la idea de trasladarlo a un teatro?

Sí, con ‘Da Suisa‘ flipamos bastante en general. La peña lo abraza a lo loco, y para nosotros es tan divertido que a veces nos da miedo y todo. La idea de trasladarlo a teatros salió de manera natural ya que con la segunda temporada organizamos estrenos en salas de cine tanto en Barcelona como en Madrid, y para el cachondeo con los fans salíamos nosotros haciendo nuestros personajes para presentarlo. Y con el tiempo fuimos viendo que esa parte “en vivo” molaba incluso más, así que la hicimos crecer.

“Tener una serie en Netflix sería un sueño hecho realidad”

¿Os imagináis haciendo televisión, un poco como hicieron los chicos de Muchachada Nui, o creéis que es un medio que no se adapta a vuestro estilo? ¿Qué pasaría si una plataforma televisiva tipo Netflix llamara a vuestra puerta?

Bueno, tener una serie en Netflix sería un sueño hecho realidad. Ofrece un margen creativo muy amplio y la segmentación de su público es tan fina que creemos que sería el lugar más lógico en el que desarrollar un programa en condiciones.

Hemos trabajado en televisión en distintas ocasiones, y aunque han sido experiencias muy interesantes te das cuenta de que tienes que adaptarte a factores y condiciones mucho más grandes que tú, y eso lo hace todo más pesado y complejo. Aun así nosotros nos adaptamos allá donde vamos, esa es la parte con la que más se aprende.

Aunque parece improbable que pudierais trabajar con la libertad que lo hacéis en Youtube, ¿no? ¿Creéis que la ola de puritanismo/corrección política extrema/pielfinismo terminará algún día y el humor irreverente podrá volver a la tele?

Creemos que sí, somos optimistas. Gracias a programas como ‘La Vida Moderna’ en Cadena Ser o Ilustres Ignorantes en Movistar Plus podemos ver que se puede hacer humor incorrectísimo y que no pase nada, que no sea el fin del mundo.

“Intentamos ser muy conscientes de la posible repercusión de cada broma, tenemos algo de autocensura”

Vosotros no os cortáis un pelo. ¿Os ha tocado ya eliminar algún vídeo o creéis que Youtube es una plataforma bastante laxa en ese sentido?

Bueno, nosotros damos la imagen de que no nos cortamos pero en realidad un poco sí. En el proceso de hacer vídeos intentamos ser muy conscientes de la posible repercusión de cada broma, tenemos algo de autocensura. No consideramos ofensivo nada de lo que hacemos, ni siquiera ‘Da Suisa’, ya que todo sucede ahí se ve en un universo tan desquiciado que el comportamiento de los personajes resulta incluso naïf.

Durante un tiempo, cuando no erais tan conocidos, hicisteis videoclips muy locos para Joe Crepúsculo, Mendetz y Ed Wood Lovers. ¿Os trajeron más disgustos que alegrías? ¿No hacéis más porque no os llegan más peticiones o porque ya no tenéis tiempo?

Videoclips hacemos si alguien nos lo pide y nos apetece, claro. Pero por lo general consideramos que no es nuestro trabajo, que hay una cantidad brutal de realizadores mil veces mejores que nosotros para ello. Si hoy en día hacemos algún videoclip es porque lo vemos muy claro y sabemos que lo pasaremos bien con él.

Parte de vuestra producción son vídeos musicales para vuestras propias “canciones”, por llamarlas así. ¿Cómo surgen? ¿Quién escribe, compone y graba esos temas?

Normalmente surgen de ideas tontas, como todo lo que hacemos. Luego ponemos ideas en común, por lo general escribimos la letra entre los dos, y finalmente Esteban es quien lo compone y lo graba. Es habitual también tener ya medio definido cómo imaginamos que será el vídeo, lo cual es muy buena referencia.

Un poco como en los recopilatorios que hacéis anualmente, ¿os han llegado propuestas “serias” para darles forma y reunirlas en un disco físico o algo así?

No, lo hemos hecho directamente nosotros. Tenemos editados los CD’s recopilatorios de los HITS anuales y otros temas del universo Venga Monjas, y los vendemos como merchandising en los espectáculos.

¿Cuál es el hitazo de este año? Apuesto por ‘Padres en redes’, le veo unas posibilidades brutales a ese “Likeazo de tu madre”…

¡‘Padres en redes’ funcionó guay, sí! Pero el hitazo de este año sin duda es ‘Almendrero de Doraemon’, que se nos ocurrió en un viaje largo en coche en el que vimos árboles rosas como los que salen en Doraemon. Esa fue nuestra forma de dar la bienvenida a la primavera, una de nuestras cuatro estaciones favoritas del año.

Y en vuestras fiestas, como la que haréis en Razzmatazz… ¿Ponéis estas canciones? ¿Os las pide el público?

¡Claro! Nos gusta poner temazos de los que nosotros escuchamos, actuales y clásicos, pero si han venido fans de Venga Monjas siempre reclaman nuestros propios hits, y siempre generan mucho subidón. ‘Almendrero de Doraemon’, por ejemplo, es un éxito asegurado. O la aparición en vivo de Briel, el miembro oculto de M83 que toca ‘Midnight City’ con un globo.

¿El cartel de vuestra fiesta del martes podría ser la versión quijotesca del Studio 54 del caballo blanco de Truman Capote o no era la intención?

Jajajaja… pues es obra de Marc Torices, un dibujante del que somos grandes admiradores, así que habría que preguntarle a él. Es un artista.

“[En nuestras fiestas] El criterio es poner lo que escucharíamos en un viaje en coche, temazos que dan subidón, temazos inmortales”

¿Cómo fue lo de pinchar en el WAM de Murcia, donde sonaron ‘Halo’, ‘Firework’, ‘HDA’, ‘Hooked On a Feeling’ o ‘Wannabe’? ¿Cuál es vuestro criterio a la hora de seleccionar las canciones?

Estos son precisamente temas muy recurrentes en nuestras sesiones en general. El criterio es poner lo que escucharíamos en un viaje en coche, temazos que dan subidón, temazos inmortales.

¿Cuáles son vuestros discos del año?

‘American Dream’ de LCD Soundsytem; ‘Volcano’ de Temples; ‘Guardians of the Galaxy, Awesome Mix Vol. 2’; ‘Drunk’ de Thundercat.

Nos encantó vuestra putadita a Miguel Ángel Blanca, ¿a qué famoso internacional os hubiera gustado gastársela y, por ende, tocar el culo?

A Vladimir Putin, obviamente.

Juego de reconocimiento 🔎 con @m.a.blanca Una publicación compartida de Venga Monjas (@vengamonjas) el 15 de Nov de 2016 a la(s) 4:50 PST

¿Y cómo conseguís embaucar a gente tan prestigiosa como Miguel Ángel Noguera –que ya es como el tercer Venga Monja– o Raúl Cimas en vuestras flipadas? ¿Qué creéis que ven en vosotros?

Creemos que simplemente son buena gente, con una gran paciencia. El tema cameos y colaboraciones no tiene mucho misterio, la razón normalmente es que nos llevamos muy bien también detrás de las cámaras. Son gente con la que nos podemos echar unas cervezas, y habitualmente es en este contexto donde surgen las ideas para luego grabar.

¿A quién os gustaría poder incluir en vuestros vídeos que no ha podido por cuestiones de agenda –o eso os ha dicho a vosotros para librarse–?

Un montón de gente. Estábamos preparando, por ejemplo, un vídeo con Cecilio G, que se tuvo que aplazar por su reciente desaparición. Por suerte ahora ha vuelto, quizás algún día terminamos haciéndolo. Pero vamos, que en última instancia siempre es preferible echarse unas risas sin más historias. Si al final acaba saliendo un vídeo todo eso que ganamos, pero no es la prioridad.

“Lo de Chiquito (…) nos anima a ser libres, a darnos cuenta que algo tan raro y único también puede triunfar a una escala enorme ”

Habéis lamentado mucho la muerte de Chiquito, y recuperado aquel vídeo fantástico de Miguel Noguera aprendiendo sus tics. ¿Habéis pasado estos días viendo recopilación de vídeos suyos favorita en youtube, recordáis chiste favorito o de qué manera os ha influido?

Claro, la muerte de Chiquito fue algo muy triste para el planeta Tierra en general. Incluso para gente de, por ejemplo, Nepal, que quizás no lo conocían pero aun así pudieron notar que algo importante, una energía, se había apagado ese día. A nosotros nos pilló en Canarias, donde íbamos a actuar con Da Suisa, y obviamente le dedicamos el espectáculo de esa noche.

Lo de Chiquito no es tanto influencia sino más bien una alegría transmitida, una energía positiva que nos anima a ser libres, a darnos cuenta que algo tan raro y único también puede triunfar a una escala enorme. No rescataríamos ningún chiste de Chiquito sino más bien todo el barniz que le daba a todo lo que contaba. Cada comentario que hacía estaba lleno de sabiduría y quizás no tenía nada que ver con el chiste en sí. Como por ejemplo decir “allá por el siglo XV, en la época en la que no había niños en el mundo”… ¿qué significa eso? Es poesía.

También habéis bromeado sobre dar las Campanadas, ¿qué sería lo último que diríais a los espectadores este año y lo primero del que viene?

Lo último, “¡hasta el año que viene!”. Lo primero, “¡bienvenidos a un nuevo marrón!”.

Ojete Calor bromean sobre “El Guapo” de Venga Monjas en ‘Musicote’ pero cada vez tenemos menos claro quién es. ¿Quién va a envejecer mejor?

Marga, sin duda.