Sia viaja 13 horas en coche para no cancelar un concierto

Sia tenía que hacer a finales de la semana pasada dos conciertos sueltos en su país, Australia. La situación meteorológica se complicó y no pudo volar para ir desde Melbourne, donde había actuado, hasta Sidney, donde tenía que tener lugar el concierto del pasado sábado 2 de diciembre.

Ni corta ni perezosa, decidió no cancelar el show sino realizar un viaje de 13 horas en coche para poder actuar. ¿Pidió que alguien la llevara? No está muy claro si condujo ella o alguien de su equipo, pues omite el sujeto en “drove”, pero según ha indicado en Twitter, les ha pasado de todo: “Puede que llegue 5 minutos tarde. No hemos podido coger el avión debido al mal tiempo, así que hicimos un viaje de 13 horas, y luego reventó una rueda, lo cual me ha dado una diarrea horrible. Sed pacientes conmigo, chicos. Os quiero”. Después, indicaba: “Estoy a 4 minutos del recinto. Totalmente vestida. Lista para salir. Sed pacientes. Lo siento muchísimo”. Su sentido del humor ha llegado hasta el punto de retuitear un mensaje en el que la llamaban “reina de la diarrea”.

La cantante realizó su concierto habitual de 16 canciones como puede verse en Setlist.fm. Sia ha publicado recientemente un disco navideño llamado ‘Everyday Is Christmas‘, si bien decidió centrarse en sus grandes éxitos.

I may be five minutes late. We couldn't catch a plane due to weather, so drove thirteen hours then blew a tire which has given me crazy diarrhea. Bear with me guys. I love you. — sia (@Sia) December 2, 2017

Four minutes from venue. Fully dressed. Ready to go. Bear with me. Massive apologies. — sia (@Sia) December 2, 2017