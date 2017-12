Angel Olsen nos visita de gira sola con su guitarra

Angel Olsen anuncia hoy una gira por nuestro país en la que nos visitará únicamente acompañada de su guitarra. La nota de prensa especifica que este tour será en solitario. Las ciudades que recorrerá son Madrid (el 8 de mayo, Teatro Calderón), Barcelona (el 9 en Barts, dentro del Guitar BCN) y San Sebastián (el 10, Teatro Principal). Las entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona se pondrán a la venta mañana martes 5 de diciembre a las 9 de la mañana. Por su parte, las de San Sebastián lo harán el miércoles 14 de diciembre.

Olsen, una cantautora muy querida gracias a la edición de discos como ‘Burn Your Fire for No Witness‘ o ‘My Woman‘, ha publicado este año un disco de rarezas llamado ‘Phases’. La nota de prensa de la promotora especifica que Angel interpretará, en parte, temas de esta colección de rarezas, maquetas y caras B, si bien también habrá hueco para otras canciones de su repertorio habitual.

Os dejamos con ‘Phases’, un álbum del que han gustado especialmente sus interpretaciones de ‘Sweet Dreams’ y ‘May As Well’. Incluso hay vídeo para ‘Special’. La cantante también ha sido noticia recientemente por haber versionado ‘Five Years’ de David Bowie, como podéis ver en Youtube.