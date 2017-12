Amaro Ferreiro: “Siempre pienso en mi hermano Iván cuando hago canciones”

Amaro Ferreiro va pasando página respecto a su disco ‘Biólogo’ publicado el año pasado. En concreto este martes 5 de diciembre lo presenta por última vez en Madrid en el Café La Palma como parte del ciclo Escenarios Mahou y además lo hará con su banda al completo. Aprovechando este concierto que tiene lugar en vísperas de festivo, pasamos al artista nuestro Tipo Test.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Sí, mi canción favorita de todos los tiempos es ‘As Praias Desertas’, concretamente la versión del disco ‘Casa’, de Sakamoto y el matrimonio Morelembaum. Por otra parte, estoy obsesionado últimamente con ‘Running Up The Hill (A Deal With God)’ y ‘Hounds Of Love’, los dos primeros cortes de ‘Hounds Of Love’, de Kate Bush.





¿Qué canción ajena ensayaste por primera vez en tu vida?

Creo que era ‘Lucha de Gigantes’, de Nacha Pop, o ‘Ouija’ de Los Enemigos.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Soldadito Boliviano’, de Paco Ibañez. La solía cantar mi padre en Nochebuena y también la ponía en el coche.



¿Qué canción desearías haber escrito?

‘Flaca’, de Andrés Calamaro.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

El ‘Tractor Amarillo’.



Actuación vocal que adores.

‘Pictures of You’ de ‘Entreat’, disco en directo de The Cure.



Momento musical exacto de una canción que adores.

Cuando entra el bajo en ‘This Life’, de Perry Blake.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No siento culpabilidad si una canción me da placer.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

‘The Queen Is Dead’, de The Smiths.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

¡No se me ocurre ninguno! Creo que si algo te gusta, te acostumbras a todo, hasta a un mal orden.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Emocionar.

Un remix que te haya vuelto loco/a.

Estoy entre ‘Central Reservation (Ben Watt’s The Then Again Version)’ y ‘We Are Your Friends de Justice VS Simian’.



¿De qué canción de tu propio repertorio te enorgulleces más o crees que está más infravalorada?

Me gusta ‘Enfermedad Estéreo’, es la canción de la que más orgulloso me siento. Me gusta el vídeo que me hicieron mis amigos de Zissou.tv



¿Qué canción tuya te imaginas cantando a otro artista? ¿A quién?

Siempre pienso en mi hermano Iván cuando hago mis canciones.