Melanie Martinez es acusada de violación por la cantante Timothy Heller

La cantante neoyorquina Melanie Martinez, conocida por su paso por The Voice y por su interesante carrera en solitario (es autora del recomendable ‘Cry Baby‘) ha sido acusada de violación por una antigua amiga, la también cantante Timothy Heller. Esta la acusa de haberla forzado a fumar cannabis y de penetrarla sin su consentimiento durante una noche en que durmieron juntas: Escribe: “Jamás dije sí. Siempre dije no, repetidamente. Pero ella usó su poder sobre mí y me hizo añicos. Para que no haya confusión: mi mejor amiga abusó de mí. Me practicó sexo oral y después me penetró con un juguete sexual sin preguntarme”.

Martinez ha acudido a Twitter para negar las acusaciones contra ella, escribiendo que se siente “horrorizada y triste” por leer las acusaciones de Heller: “lo que ella y yo hemos compartido ha sido una amistad cercana durante un periodo de tiempo. Llegamos a la vida de cada una al tiempo que empezábamos nuestras carreras y nos intentamos ayudar la una a la otra. Ambas hemos sufrido para enfrentarnos a nuestros propios demonios y los nuevos caminos que nos forjábamos, pero realmente creo que intentábamos elevarnos la una a la otra. Ella nunca dijo no a lo que decidimos hacer juntas. Y aunque ya no somos amigas, le envío mi amor y luz siempre”.

La acusación a Martinez se suma a las decenas y decenas que han surgido en los últimos meses después de que el productor Harvey Weinstein fuera acusado de abusos por varias actrices. Las acusaciones han golpeado fuertemente al mundo del cine y la televisión pero también de la música, como ha sucedido con Matt Mondanile de Ducktails o Alex Calder.

When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9

