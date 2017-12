Benjamin Clementine nos visita en marzo

Benjamin Clementine ha publicado en 2017 uno de los mejores y más singulares discos del año, un ‘I Tell a Fly‘ que sucede a su debut ganador del Mercury y que se ha presentado con la asombrosa ‘Phantom of Aleppoville’. El cantautor y pianista inglés lo presentará en España en marzo: las fechas son el 21 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 23 de marzo en la sala Vistalegre de Madrid. Las entradas salen a la venta el lunes 11 de diciembre a un precio de 25 euros + gastos.

No será por supesto la primera vez que Clementine pise nuestro país. En 2015 ofreció una de las mejores actuaciones del festival BIME y en 2016 protagonizó una estrafalaria y fascinante actuación/performance en Cruïlla Festival.

Sobre ‘I Tell a Fly’, Clementine cuenta: “El aspecto clave del álbum es evidentemente tocar asuntos clave de la actualidad. Pero también es decir: esto no va a parar. Es muy recurrente. No soy diplomático. Como artista tengo que abordarlo. Quizás se haya hecho antes, se haya dicho antes, pero para mí es importante que las personas que escuchen mi música sepan que estoy profundamente afectado por ello, y hago lo que debo hacer. Este es el propósito del disco”.