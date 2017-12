Mr Hudson y Vic Mensa odian a Coldplay en su nuevo single, ‘Coldplay’, que suena a Coldplay

¿Recordáis a Mr Hudson? El británico fue uno de los artistas reclutados para el sello de Kanye West GOOD Music a finales de la década pasada, y desde entonces le hemos oído en el disco colaborativo de West con Jay Z o en temas con Frank Ocean, Paloma Faith o Miley Cyrus con Future. Desde que publicara dos discos antes de 2010 no se ha sabido tanto sobre él, pero de vez en cuando sí que ha compartido alguna pista inédita.

La que llega hoy tiene la particularidad de llamarse ‘Coldplay’, hablar de Coldplay y sonar a Coldplay, en concreto a un punto medio entre ‘Parachutes’ y ‘Ghost Stories’, en concreto a ese delicioso momento en que decidieron entregarse a los brazos de Jon Hopkins. La letra tiene su guasa, especialmente cuando dice: “pelo húmedo en un día frío / el tipo de día en que pones a Coldplay / y ni siquiera me gusta Coldplay / pero hoy necesito a Coldplay”. Mientras Hudson repite que “somos demasiado jóvenes para morir”, Vic Mensa se une en un rap para sumar varias referencias a Coldplay, desde la conclusión “odio a Coldplay” hasta a ‘Yellow’ (“I see your face in yellow every time I hear Coldplay”) pasando por ‘Fix You’.

Vic Mensa ha publicado este año su disco ‘The Autobiography’, en el que aparece Mr Hudson, en concreto en la pista ‘Memories on 47th St.’.