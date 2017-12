Ed Sheeran, Alicia Keys, Kehlani y Pink, entre los invitados de Eminem en ‘Revival’

Poco a poco van conociéndose los detalles del nuevo disco de Eminem que está a punto de llegar al mercado. ‘Revival’ se pone a la venta el 15 de diciembre, a tiempo para la Navidad, pero muy por los pelos, tras varias pistas el pasado mes de noviembre. La más sonada fue, por supuesto, el lanzamiento de un tema junto a Beyoncé que no ha terminado de conquistar las listas de éxitos.

‘Walk On Water‘, que precisamente abrirá el disco, llegaba al puesto 14 en Estados Unidos y al puesto 7 en Reino Unido, si bien solo 3 semanas después está claramente a la baja, en el puesto 20 en las islas británicas, y tan solo en el número 55 en las estadounidenses. Habrá que ver, pues, qué pasa con otros de los invitados del álbum, entre los que están nada menos que Ed Sheeran, Pink devolviendo el favor de su álbum, Kehlani o Skylar Grey, que era quien interpretaba ‘Walk On Water’ en vivo en la última ceremonia de los premios MTV.

Así queda el tracklist del que, en apenas 10 días, puede terminar siendo uno de los discos más vendidos de todo 2017.

1. Walk on water (ft. Beyoncé)

2. Believe

3. Chloraseptic (ft. Phresher)

4. Untouchable

5. River (ft. Ed Sheeran)

6. Remind me [intro]

7. Remind me

8. Revival [interlude]

9. Like home (ft. Alacia Keys)

10. Bad husband (ft. X Ambassadors)

11. Tragic endings (ft. Skylar Grey)

12. Framed

13. Nowhere fast (ft. Kehlani)

14. Heat

15. Offended

16. Need me (ft. Pink)

17. In your head

18. Castle

19. Arose