La Canción del Día: el saxo de Mikal Cronin hipnotiza en ‘The Main Pretender’ de Ty Segall

Ty Segall al fin ha concretado un poquito a qué venía tanta canción subida a Bandcamp este año (que no a Spotify). El 26 de enero tendrá un nuevo álbum en el mercado, con 19 pistas, y ahí estarán todos los adelantos que hemos conocido en los últimos tiempos: ‘Every 1’s a Winner’, ‘My Lady’s On Fire’, esa ‘Alta’ que de balada va evolucionando a un glam bastante guitarrero, la experimental ‘Meaning’ y ‘The Main Pretender’.

El disco se llama ‘Freedom’s Goblin’ y se define como “rock de impacto en todas sus formas y tamaños, con algunas de las canciones de pop más libre, violento y apasionado de 2018”. Quizá sea pronto para hablar de 2018, pero bien es verdad que ‘The Main Pretender’ es, gracias a su hipnotizante sección de vientos, muy David Bowie (ya ‘Manipulator‘ era un homenaje a su productor Tony Visconti), una de las canciones más accesibles de Ty Segall.

Y no lo es solo por su estribillo “You’re no one’s baby / You’re no one’s lover / You’re no one’s brother / You’re the main pretender” o la repetición obsesiva al final de la canción, sino por ese saxo tratado, saturado y a veces desbocado que ha tenido a bien tocar Mikal Cronin. Nada que ver con su actuación en ‘My Lady’s On Fire’, ¿verdad?

Este será el tracklist del álbum:

1. Fanny Dog

2. Rain

3. Every 1’s a Winner

4. Despoiler Of Cadaver

5. When Mommy Kills You

6. My Lady’s on Fire

7. Alta

8. Meaning

9. Cry Cry Cry

10. Shoot You Up

11. You Say All the Nice Things

12. The Last Waltz

13. She

14. Prison

15. Talkin 3

16. The Main Pretender

17. I’m Free

18. 5 Ft. Tall

19. And Goodnight

The Main Pretender by Ty Segall