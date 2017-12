Caroline Polachek se desmarca del cartel de Moogfest al no haber sido avisada que sería “enteramente femenino y no binario”

Caroline Polachek, antigua integrante de Chairlift, y que actualmente se ocupa de su proyecto de ambient CEP-, ha decidido desmarcarse del cartel de Moogfest, un festival que se celebra del 17 al 20 de mayo en Durham, Carolina del Norte, al ser “enteramente femenino y no binario”. La artista asegura no haber sido avisada de la dirección del cartel cuando aceptó participar en el festival.

En un tuit, Polachek se ha mostrado “furiosa” ante la dirección del programa de Moogfest, al considerar que ha usado su género femenino y el del resto de artistas confirmadas por motivos de publicidad y para colgarse una medalla de feminismo a costa de su trabajo. “No necesito la simpatía de nadie y menos la de un curador que es hombre”, ha dicho. “Borrad mi nombre de esta lista y metedme con los tíos”. A continuación, en otro tuit, Polachek informaba que ya no va actuar en el festival.

Moogfest se ha disculpado con Polachek en un comunicado por presentarla en el cartel de manera que su arte haya parecido secundario. “Creemos que usar esta plataforma para poner el foco en las mujeres y en las personas transgénero y no binarias es una herramienta importante para combatir la invisibilidad que puede afectar a estas identidades cuando se las mantiene en la periferia”, ha escrito, insistiendo en que no ha habido “otra razón” para programar a estas artistas en su cartel más que su trabajo.

Furious to be (without approval) on an all-female & non-gender-binary announcement list for @Moogfest. Gender is not a genre. I don't need a sympathy pedestal, esp from a male curator. Take my name off this list and put me in the pit with the boys. pic.twitter.com/6XWcWgldZC

— Caroline Polachek (@carolineplz) December 6, 2017