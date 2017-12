Noel Gallagher afirma en El País que “Internet es lo peor que le ha pasado al mundo”

Noel Gallagher ha concedido una entrevista a El País que está siendo bastante comentada en Twitter, hasta el punto que el nombre del músico es trending topic a tiempo de redacción de esta noticia, gracias sobre todo a sus declaraciones sobre los 90 e Internet (dice que el mundo era mejor en los 90 porque no había internet). “Internet es lo peor que le ha pasado nunca al mundo”, ha explicado. “Difunde el terrorismo, el odio, la violencia, la guerra, la pedofilia. Todo antes de Internet era mágico, todo después ha sido un desastre”. El músico asegura además que no votó ni en contra ni a favor del Brexit y habla de la “encrucijada” en la que está Europa debido al racismo y al terrorismo, recordando que el joven que detonó una bomba en Manchester procedía de Libia e insinuando que socialmente uno no se puede oponer a la entrada de inmigrantes de Oriente Medio a Europa sin que le llamen racista.

En la entrevista, Gallagher habla además de su infancia, que fue dura en comparación con la de sus hijos, a los que “se la suda todo”, pues han crecido “con una estrella del rock”. En su lugar, Gallagher asegura: “Mi padre era violento; mi puto hermano, un idiota; mi otro hermano, otro idiota. Mis padres trabajaban duro y no teníamos dinero. Esa era mi realidad. Lo normal”.

Por supuesto, Gallagher habla también de su hermano Liam, quien según él “necesita un psiquiatra” y a quien afirma no echar de menos “ni un jodido nanosegundo”. El músico va más allá entonces mandando un recado al redactor de El País para los fans españoles de Oasis: que acudan a la cuenta de Twitter de Liam y descubran por sí mismos por qué Oasis no se van a reunir jamás. “Esa mierda ha sido así 20 años”, apunta. “¿Lo haríais vosotros? Vale, lo haríais por el dinero. ¿Pero si ya tuvierais el dinero? Que le den”.

Gallagher ha publicado esta semana ‘Who Built the Moon?’ junto a su banda, los High Flying Birds. Un disco que por supuesto ha sido número uno en Reino Unido, aunque con ventas inferiores a las del disco de Liam pese a haberse publicado en Black Friday.

Recientemente era Liam quien ofrecía una curiosa entrevista a El País también llena de perlas. En otra entrevista a un medio inglés, Liam aseguraba sí echar de menos a Noel, aunque parece por las palabras de Noel que la reconciliación está igual de lejos que siempre.