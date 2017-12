La canción del día: Nadia Rose está “lista para la acción” en ‘Big Woman’

La rapera de Croydon, Londres Nadia Rose es una de las artistas revelación de 2017 en Reino Unido gracias a canciones tan decididas y carismáticas como ‘Skwod’, ‘Tight Up’, ‘Station’, ‘BOOM’ o ‘Wat Up’, que le han valido entre otras cosas competir en la apuesta de BBC Sound of… de este año, que finalmente ganaba Ray BLK.

Más allá de su EP, el pasado 27 de octubre Nadia Rose publicaba nuevo single, ‘Big Woman’, producido por AT Bamz; un tema exuberante, que se sirve de un ritmo dancehall y una potente sección de vientos para celebrar a la “gran mujer” que es Nadia Rose, sobre todo en lo que se refiere al sexo. Porque Rose está “lista para la acción” y cuando no pide claridad y decisión a su amante, se describe grabándose a sí misma en su casa para “practicar” las cosas que todavía no le ha hecho.

La rapera de Londres presenta su EP de debut, ‘Highly Flammable’, esta noche en la sala Razzmatzz de Barcelona. Las puertas abren a la 1 horas y las entradas están a la venta a un precio de 13 euros + gastos anticipada y 17 euros taquilla. El concierto se enmarca en la fiesta Fuego de Razzmatazz centrada en los sonidos urban y hip-hop nacionales e internacionales.