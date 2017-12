Chris Rea, hospitalizado tras desvanecerse en mitad de un concierto

Chris Rea se encontraba actuando en Oxford anoche cuando se desvaneció y tuvo que ser trasladado a un hospital. Solo llevaba unos 45 minutos de concierto. Su gira había visitado en los últimos días, sin incidentes, las ciudades de Dublín, Mánchester o Liverpool. Según algunos asistentes han narrado a las agencias de noticias y recoge NME, Rea cayó tras dar tres o cuatro pasos hacia atrás mientras sostenía su guitarra y luchaba por seguir agarrando el micrófono. En un par de minutos se cerró el telón y se dio por terminado el concierto. La sala ha pedido disculpas por el incidente en Twitter y ha indicado que comunicará las novedades en cuanto las tengan.

Chris Rea, que este año ha publicado su disco ‘Road Songs for Lovers’, lleva en activo desde finales de los años 70, si bien sus mayores éxitos se producían en Reino Unido en la segunda mitad de los 80, muy especialmente cuando su álbum ‘The Road to Hell’, de single homónimo, alcanzaba el número 1 en discos y se convertía en 6 veces platino. Estos días todos sus seguidores estaban recordando su villancico ‘Driving Home for Christmas’, todo un pelotazo en las plataformas de streaming que se lanzaba en 1986 pero sobre todo ha conquistado las listas en 2007 y 2016. El artista superó a principios de siglo un cáncer de pancreas.



We massively appreciate everyone's patience who attended the Chris Rea performance this evening. Please bear with the venue team whilst we seek further updates for you. As soon as we have more news we will of course let everyone know.

