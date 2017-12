Josh Homme de Queens of the Stone Age patea la cara de una fotógrafa y luego pide disculpas

Durante un concierto navideño promovido por la conocida emisora de Los Ángeles KROQ el pasado sábado, el líder de Queens of the Stone Age Josh Homme propinó una fuerte patada en la cabeza a una fotógrafa que, junto con otros compañeros de profesión, cubría el evento en el foso bajo el escenario, según reportan distintos medios internacionales. Aunque Chelsea Lauren, la mujer agredida, continuó trabajando tras el incidente fotografiando las posteriores actuaciones de Thirty Seconds To Mars y Muse, más tarde hubo de ser hospitalizada a causa de las heridas. Lauren ha declarado a Variety que va a denunciar al músico por lo que considera fue una agresión intencionada.

Por su parte, Josh Homme ha publicado un comunicado en Twitter reconociendo que pateó “varios equipamientos y focos sobre el escenario”, pero que no fue consciente hasta que vio las noticias de haber pateado en la cara a la periodista gráfica. En el mismo escrito asegura que fue involuntario y le pide disculpas. Hay un vídeo en Instagram subido por la propia fotógrafa que muestra perfectamente el momento del golpe de Homme, además de dos instantáneas anteriores al impacto –en la que se ve a Homme claramente mirando y hasta sonriendo a la cámara–, por lo que no resulta muy difícil juzgar su intencionalidad. Durante el concierto, según los asistentes, Homme mostró un comportamiento errático y agresivo: se realizó a sí mismo un corte en la frente con un cuchillo y pasó parte de la actuación sangrando, además de repetir varias veces “que les jodan a Muse” y mostrar su satisfacción por los abucheos de parte del público.

Queens of the Stone Age han publicado este año el notable ‘Villains’, disco que presentarán en España dentro del cartel del festival Mad Cool 2018.