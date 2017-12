Pitchfork reivindica el remix de ‘Mi gente’, pero no ‘Despacito’ ni ‘Havana’ en su lista de 2017

Pitchfork ha publicado su esperada lista de mejores canciones de 2017, capitaneada por ‘Bodak Yellow’ de Cardi B, la primera canción de una rapera en solitario en ser top 1 en Estados Unidos en casi 20 años. El single ha dejado en el puesto 2 al favorito del site Kendrick Lamar, que queda en el puesto 2 con ‘DNA’ (después vuelve a aparecer en el top 100 con diferentes canciones). Lorde queda en el número 3 con ‘Green Light’ y además sorprende que vuelva a aparecer en el puesto 42 no con uno de los singles promocionales de ‘Melodrama’, sino con ‘The Louvre’. El top 10 se completa con temas de SZA, Lil Uzi Vert, Frank Ocean, King Krule, Future y Kelela.

No han cabido lo que podríamos interpretar guilty pleasures a ojos del site como Taylor Swift, Dua Lipa, Katy Perry o Ed Sheeran, pero sí ‘Sign of the Times’ de Harry Styles (puesto 87), ‘Bad Liar’ de Selena Gomez (puesto 48), ‘Cut to the Feeling’ de Carly Rae Jepsen (puesto 30), ‘Slide’ de Calvin Harris (puesto 20) y ‘Boys’ de Charli XCX (puesto 10). Lana del Rey, con quien el site de Chicago parece tener una relación amor/odio, es puesto 28 con ‘Love’.

Había cierta curiosidad por averiguar si Pitchfork cedía ante algunos de los macroéxitos latinos del año, pero ni ‘Despacito’ ni ‘Havana’ de Camila Cabello han sido de su agrado. ‘Mi gente’ de J Balvin aparece en el puesto 90, pero es en su remezcla con su artista fetiche Beyoncé. En verdad, su artista latino favorito continúa siendo Arca, número 25 con ‘Desafío’. Entre las curiosidades, aparece en el puesto 78 ‘On Hold’ de The xx, editada a principios de noviembre de 2016 y descartada de su lista del año pasado, pues NO fue “best new track“.