Las mejores canciones del momento: diciembre 2017

Actualizamos hoy nuestra playlist mensual con las mejores canciones del momento, a la que están suscritas en Spotify más de 1.700 personas.

HAERTS / The Way: Avance del nuevo disco de HAERTS, a la cabeza de los mejores grupos actuales influidos por Fleetwood Mac.

El Último Vecino / Donde estás ahora: También avance de grandes lanzamientos que esperamos en 2018 es lo nuevo de El Último Vecino.

Allie X, Vérité / Casanova: Uno de los temas más accesibles del disco de Allie X que reseñaremos en breve es este ‘Casanova’ que se acaba de extraer como single junto a Vérité.

Noel Gallagher’s High Flying Birds / She Taught Me How To Fly: La canción más New Order del notable nuevo disco de Noel Gallagher, el que mejores críticas le ha dado en solitario.

Templeton / Me has dejado de gustar: Aunque no ha sido single, la canción de ‘Una mar enorme’ de Templeton que pasaba por nuestra sección “La canción del día” era esta maravilla a lo Perales.

Paracaidistas / Bruxar: Canción muy “early Planetas” que presenta el nuevo disco de la banda chilena Paracaidistas, ya en el mercado.

Modelo de Respuesta Polar / Tu canción: Aunque hay que esperar a su cierre para que llegue, gran canción también en la estela de Los Planetas (o Plastic d’Amour) del nuevo disco de Modelo de Respuesta Polar, ‘Más movimientos‘.

Warhaus / Love’s a Stranger: Coincidiendo con su gira por nuestro país, recuperábamos esta excelente canción lanzada este año por el belga Warhaus.

Sen Senra / Toca morder: El gallego Sen Senra sigue mostrando su versatilidad en la estupenda nueva composición que acaba de subir a las plataformas de streaming.

Taylor Swift, Ed Sheeran, Future / End Game: Tercer single oficial de ‘reputation‘, lo nuevo de Taylor Swift, y uno de los grandes growers del disco.

Tulsa / Centauros: Canción que abre y da nombre al último disco de Tulsa, que se vende en formato vinilo y CD junto a una entrada para su presentación de Madrid. Todo ello por 12 euros en Ticketea.

Papaya / ¡Ay, mujer!: Tema principal del nuevo 7″ de Papaya, avance del disco que saldrá el año que viene, y centrado en la figura maternal.

Shame / One Rizla: Entre los artistas que han pasado por Revelación o Timo hay que destacar a Shame, mostrando que el rock no ha muerto de momento.

Renaldo & Clara / Sense voler: Hace un par de semanas estrenábamos el nuevo vídeo de Renaldo & Clara, cuyo disco tiene una posición asegurada en nuestro top 50 anual.

Ballena / El policía del estilo: Los andaluces Ballena podrían captar a seguidores de Lori Meyers y Viva Suecia con las muchas canciones con encanto de su disco debut, que reseñaremos pronto.

Morrissey / I Wish You Lonely: Aun sin estribillo, una de las canciones que merece la pena rescatar del nuevo disco de Morrissey, ‘Low In High School‘, que no está tan mal.

Nuevos Hobbies / Borraría todo lo tuyo: Pasaba por Sesión de Control el encantador tema de lo nuevo de Nuevos Hobbies, muy apto para los seguidores de los primeros La Buena Vida, además entonado por el que fuera vocalista de El Palacio de Linares.

Cala Vento / Sin apenas conocernos: Otro vídeo que estrenábamos recientemente era el nuevo single de otro de los discos del año, el de Cala Vento.

Django Django / In Your Beat: Avance del nuevo álbum de Django Django, que llegará el próximo mes de enero.

Salfvman / Satén: Los fans de Linda Mirada y Brigitte Laverne no pueden perder de vista el trabajo de Salfvman, que hace poco pasaba por “Revelación o Timo“.

Delorean / Bentara noa: La revisión que Delorean han hecho a modo de músicos del catálogo de Mikel Laboa deja este buen sencillo que puede gustar tanto a los seguidores de Laboa como de Moderat.

Susanne Sundfør / Undercover: Entre nuestros Discos Recomendados recientes, el último de Susanne Sundfør en retorno al sonido folk de sus inicios tras popularizarse junto a Röyksopp o en ‘Ten Love Songs’.

Björk, Arca / Arien My Senses: Una de las canciones destacadas de otro disco que ha recomendado mi compañero Jordi Bardají, ‘Utopia‘ de Björk, es la que lo abre.

Ibon Errazkin / Foto aérea: Instrumental que avanza el que será el año que viene el nuevo disco en solitario de Ibon Errazkin de Le Mans, Single y Aventuras de Kirlian.

Charlotte Gainsbourg / Sylvia Says: Una de las canciones destacadas del esperado nuevo disco de Charlotte Gainsbourg es esta ‘Sylvia Says’ que la hija de Jane Birkin dedica a Plath.

Javiera Mena / Dentro de ti: Este lunes nos complacía estrenar el nuevo vídeo de Javiera Mena, popero pero con mensaje. Podéis verlo aquí.

Pimp Flaco / Nuse: Uno de los cantantes de trap más populares del país sigue siendo Pimp Flaco, que acaba de publicar EP con 5 canciones, entre ellas la contagiosa ‘Nuse’.

DELLAFUENTE / Demonia: Pasaba por “la canción del día” otro hit de Dellafuente, ‘Demonia’, que presentaba un vídeo producción de Jägermusic que se acerca al medio millón de reproducciones.

Stefflon Don, Skepta / Ding-A-Ling: Los ritmos trap inundan el tema hipnotizante que se han sacado de la manga Skepta junto a la rapera que este año nominaba el BBC Sound Of.

Ed Sheeran, Beyoncé / Perfect Duet: Cerramos con lo que será recordado como toda una curiosidad, un tema conjunto de Sheeran con Beyoncé.