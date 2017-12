Sesión de Control: Burrito Panza, Sr. Chinarro, Fakuta, Dellafuente, Maryland, Los Master Plus…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades nacionales más interesantes del panorama alternativo y/o independiente de nuestro país. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Burrito Panza, Sr. Chinarro, Fakuta, Dellafuente, Maryland, Los Master Plus, Terry vs. Tori, Blacanova y los debutantes LOOF y Ambre.

Burrito Panza

Los albaceteños Burrito Panza, cuarteto que reúne a Carlos Cuevas y José Manuel Mora, históricos miembros de Surfin´ Bichos que más tarde militaron en Mercromina con Carlos Flan y Rafa Caballero, anuncian la próxima publicación de su tercer largo de estudio tras los notables ‘Solo y mal acompañado’ y ‘Una familia desestructurada’. La primera canción que nos presentan del mismo es ‘Entrañable y lamentable’, un potente número de pop rock psicodélico que ya incluimos en la última Ready for the Weekend. El single de avance se completa con una interesante versión de ‘Tres heridas’, aquella adaptación que hizo Serrat de un poema de Miguel Hernández.

Entrañable y lamentable by Burrito Panza

Fakuta

La artista chilena dio un paso de gigante en su carrera con ‘Tormenta solar’, el largo que publicó en el año 2014 repleto de canciones de pop electrónico acogedor y melancólico, aunque también bailable. Ahora regresa en una línea similar con el single ‘Abrazándote’, que suponen sus primeras canciones autoproducidas y, por tanto, más personales. Tras destacar el tema titular en Ready for the Weekend, en esta Sesión de Control ponemos atención a su atractiva cara B, una ‘Perfecto desastre’ aún más orientada a la pista de baile que el tema principal y en la que incluso se aventura a rapear.

Ambre

Ambre son un trío madrileño compuesto por ex-miembros del grupo The Folie Diamond que practican un personal rock psicodélico con ambientes ensoñadores, un poco Kurt Vile, un poco Echo & The Bunnymen y un poco Radiohead. Tras lanzar por su cuenta el single ‘Tricky Needs’, acaban de fichar por el sello Subterfuge, que ha publicado el interesante y prometedor tema ‘What You Get’, objeto de un bonito vídeo oficial.

Dellafuente

Tras haber relajado su actividad durante unos meses, el rapero y cantante Dellafuente no para de presentar nuevos temas, al menos uno por semana. ¿Se avecina la continuación de ‘Ansia viva’? Tras ‘Demonia’, que etiquetamos como Canción del Día, y una melodramática ‘En metálico’ en la que provocaba al Ministerio de Hacienda asegurando que la economía sumergida es una necesidad para muchos, estos días ha presentado ‘Pa mejor’. Se trata de un tema con base latina –parece que samplea un son cubano o una bachata– en el que celebra su buen momento de popularidad. Estos días bromeaba en redes sociales sobre el delirio de haber instalado una lona con el logo de Dellafuente F.C. –su línea de merchandising– en un tráiler enorme, sobre el que se sube en su vídeo.

Los Master Plus

El combo mexicano Los Master Plus es una de las propuestas más divertidas de la neo-cumbia y este año, tras ampliar su formación a trío, ha publicado su segundo disco oficial. ‘Adelante’ ha sido reeditado hace un par de semanas en una edición Deluxe que incluye dos de esas descacharrantes adaptaciones a su territorio cumbiero de hits internacionales del pop. Curiosamente, se trata de dos temas del año 1997 –que no tuvieron hueco en nuestra reciente revisión a las canciones de aquel año, aunque no anduvieron lejos–: una es ‘Thong Song’ de Sisqo, y la otra ‘Girls In Love’ de Andreas Dorau –que La Casa Azul transformara en el intra-himno ‘Niños Mond’, ¿os acordáis?–.

LOOF

“Landscape Of Outstanding Features“. Ese es el nombre que esconde esta abreviatura que emplea el productor Iván Dueñas para etiquetar su música electrónica con tintes orgánicos, cuyo sonido podríamos comparar con el de Four Tet, por ejemplo. ‘Flash The Massive’ es su primer EP, publicado días atrás y que cuenta con la producción de Andrés Costureras, más conocido como Psychotic Beats. La progresiva ‘Killing Time’ es el single oficial de este disco de cuatro canciones que edita Log Lady Records.

Maryland

Como si temieran que una multinacional viniera a secuestrar a Viva Suecia, Subterfuge no deja de descubrir grupos que podrían cubrir su hueco en su slot en ese hipotético caso. Así, tras publicar el primer álbum de Ballena, ahora han invitado a sumarse a su equipo a Maryland, banda de Vigo que lleva años de bagaje. Tras abandonar el idioma inglés para sus letras en ‘Los años muertos’ (2013), su tercer disco en Ernie Records, en las próximas semanas llega ‘Resplandor’, su primer álbum para el histórico sello madrileño que ha sido avanzado por los atractivos ‘Nueva York’ y, más recientemente, ‘Ave Fénix’. Maryland actúan el próximo sábado 16 de diciembre en la sala Barceló de Madrid, junto a L.A.

Terry vs. Tori

El cuarteto sevillano se ha convertido en una alternativa factible para aquellos que añoren el pop de guitarras íntimo y candoroso de The Sundays, como ya señalábamos cuando presentaban meses atrás su segundo EP, ‘Leap Day’. Y ‘Parallel Lines’, su nuevo single, lo confirma. Mientras esperamos nuevas delicias jangle pop como esta, Terry vs. Tori preparan su presencia en el próximo Madrid Popfest y aspiran a ir al próximo South By Southwest, para lo que han organizado un crowdfunding.

Parallel Lines by Terry vs. Tori

Blacanova

Más pop-shoegaze desde Sevilla. Tras varios adelantos, Blacanova confirman al fin la próxima publicación de su nuevo disco tras ‘Regiones devastadas’ y ‘¿Cómo ve el mundo un caballo?’. ‘La cabeza’ se publica en la víspera de Reyes, el día 5 de diciembre, y contendrá los avances ‘Una mujer venezolana’, ‘Zoe’ y ‘El abismo’, avanzada hace apenas unas horas. Esta reincide en las características principales del grupo, sintetizadores y guitarras que planean y envuelven las brumas vocales de Inés Olalla y Manuel Begines.

Sr. Chinarro

Y seguimos, casualmente, sin abandonar la capital andaluza, porque allí –aunque ahora vive en Málaga– compuso Antonio Luque buena parte de las canciones que contiene ‘Balones fuera’, la recopilación de antiguos EPs de Sr. Chinarro que acaba de publicar Mushroom Pillow. Aunque algunas de estas canciones –en otras versiones– ya fueron recogidas en el disco de rarezas ‘Despídete del lago’, en esta ocasión el sello barcelonés recopila las canciones de todos los EPs publicados por Luque desde el año 1993 en estricto orden cronológico. Un auténtico hallazgo para sus fans que en su día se quedaran sin las limitadas ediciones originales.