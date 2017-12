Mø / When I Was Young

“Joder, pues no sé quién es, pero la voz me suena muchísimo” era una respuesta común tras preguntarle a alguien si había escuchado a MØ y, tras la negativa inicial, ponerle alguna de sus canciones: como aquellas declaraciones de Rosa Díez, la mayoría de españoles habían escuchado a MØ pero no lo sabían, porque raro es el sitio donde no ha sonado ‘Lean On‘. El monstruoso hit le reportó a la danesa una buena cantidad de dinero (y más a Major Lazer), pero jugó también en su contra eclipsando su álbum debut, y poniéndole en la frente un cartel de “one hit wonder” que lleva un tiempo intentando quitarse. Muchas colaboraciones (‘Cold Water’ y ‘Pull Up’ entre ellas) y varios singles sueltos después, puede decirse que empezó a conseguirlo con ‘Final Song’, y es probable que lo consiga definitivamente con su futuro segundo disco, en el que suponemos que entrarán ésta, ‘Nights With You’, ‘Drum’ o ‘Kamikaze’. Pero, mientras éste llega, Karen Marie Ørsted ha sorprendido a su público con un EP en el que no está ninguna de ellas, pero sí temas compuestos durante este tiempo.

Para dar forma a esta mini-colección, MØ se ha rodeado de un curioso equipo en el que mezcla a Vera, productor con el que ya trabajó en ‘Kamikaze’, con gente como el rapero australiano MC Mantra, el artista de hip hop coreano Vasco (la frase suena extraña, sí), o Fridolin Nordsø, batería de The William Blakes y también componente de la formación de synthpop The Mountains. Líricamente, el EP está dividido en dos partes con dos temáticas, una amorosa que va seguida ocupando la parte media, y otra que es con la que abre y cierra, una reflexión de MØ sobre el paso del tiempo y su evolución personal. Así, ‘Roots’, con comienzo a lo Fever Ray y toques de acordeón, habla del incierto camino que tiene ante sí y del sentimiento de desarraigo al no saber dónde pertenece realmente (o si es que realmente pertenece a algún sitio). Curiosamente, la canción fue escrita justo antes del lanzamiento de ‘No Mythologies to Follow‘, y quizás por eso el asunto no está tratado como algo triste, sino como una aventura. En esa misma línea cerrará luego el EP ‘Run Away’, lo más parecido a una balada que hay aquí, donde se anima a perseguir sus sueños a alguien más pequeño/a que la propia MØ de hace unos años. El paso del tiempo está obviamente presente en la canción (y videoclip) que da título al EP, y nos hace preguntarnos si es un guiño haber elegido el swing para ese estribillo instrumental; en cualquier caso, ‘When I Was Young’ promete ser de las más coreadas por el público.

“I’m making love to the empty space” es una frase de uno de los puntos fuertes del disco, ‘Turn My Heart to Stone’, donde MØ lamenta no tener ese corazón de piedra que le permitiría dar el paso y escapar de una relación tóxica de la que sabe que debería salir. En este sentido, el estribillo funciona muy bien en su intento de expresar musicalmente el magnetismo presente en el mecanismo mental de ese “no… qué coño, SÍ” que tan bien expresaron Robyn y Röyksopp en ‘Do It Again’, por citar un ejemplo parecido. Tanto en ésta como en la también destacable ‘Bb’ MØ muestra una voz más rasgada de lo habitual -por momentos recuerda a la Sia de ‘Alive’-, aquí imaginando cómo se sentiría tras la ruptura con su pareja de entonces, acompañada de un sonido más parecido al de su debut (es también el caso de la mencionada ‘Roots’). El romance está presente de nuevo en ‘Linking With You’, concretamente esa actitud tan típica de jugar con la psicología inversa y hacer creer a la otra persona que no estás interesada en ella -precisamente para conseguir despertar su interés. Esto está muy conseguido con una primera estrofa que describiría eso (“on my own / pretending that I’m not at home / act like I don’t check my phone” empieza diciendo) y una segunda donde reconoce estar pillada hasta las trancas.

En definitiva, ‘When I Was Young’ no es una colección de singles y no hay un tema tan pegadizo como ‘Final Song’, por citar el ejemplo más reciente, pero brilla como respuesta a lo que precisamente se le venía criticando a la danesa: que “se había vendido” en busca de hits, como muchos consideran que hizo Ellie Goulding. Ella misma reconoce que hacer el EP ha sido “un bonito flashback, porque había olvidado las pequeñas cosas, las letras, los títulos de las canciones, cómo juntas todo eso…”. En este EP, MØ parece dirigirse a sus fans (de hecho, les ha ido explicando el significado de las canciones en su cuenta de Twitter), tranquilizándoles y mandando un mensaje de “yo sigo aquí” de cara a un segundo álbum en el que puedan encontrarse los temas sueltos que ha ido lanzando, y otros de corte similar.

Calificación: 6,8/10

Te gustará si te gusta: Banks, Grimes, Noonie Bao, ‘Pure Heroine’, que MØ haya tenido éxito pero en el fondo prefieres la época en que eras de los pocos que la conocía.

Lo mejor: ‘Turn My Heart to Stone’, ‘Bb’, ‘When I Was Young’

Escúchalo: Spotify