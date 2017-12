Carpool Karaoke cierra un año agridulce con villancico con superestrellas y beso de Harry Styles

No sabríamos decir si ha sido un buen año o un mal año para el Carpool Karaoke de James Corden. Por un lado, ha ampliado horizontes y ha firmado un acuerdo con Apple Music. Por otro, está claro que el impacto que tuvieron los episodios de Adele, Sia o Justin Bieber este año no se ha repetido con nadie. Incluso el episodio de Ed Sheeran se quedaba en unos tristes 40 millones de visualizaciones, un tercio de lo logrado por la baterista, autora e intérprete de ‘Hello’. El último hit del programa parece la visita de Bruno Mars hace 11 meses, pero lo peor es que hemos visto capítulos realmente aburridos y también a Liam Gallagher llamar “gilipollas” a James Corden.

El caso es que el programa cierra su año, como ocurriera el año pasado con ‘All I Want For Christmas Is You’, con un villancico que había hecho cantar a algunos de sus invitados a su paso por el programa, a destiempo. Se trata de ‘Santa Claus Is Comin’ to Town’ y cuenta con nada menos que Harry Styles, Katy Perry, Usher, Bruno Mars, The Foo Fighters, Miley Cyrus, P!nk, Sam Smith, Fifth Harmony, Ed Sheeran y Kelly Clarkson. Ahí es nada.

La noticia la ha dejado Harry Styles, que ni corto ni perezoso ha decidido darse un pico con James Corden después de que este se dejara manosear por Ed Sheeran. Si homoerótico, viejo chiste de mariquitas o simplemente inocuo, da lo mismo. Aquí la pregunta es: ¿habrá villancico con estrellas de este calibre el año que viene o esto es una despedida?