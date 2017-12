Mujeres / Un sentimiento importante

Nuestra fantasía de un disco de Mujeres enteramente cantado en castellano se ha hecho realidad y ‘Un sentimiento importante’, el cuarto largo ya de Yago, Pol y Arnau, está a la altura de las expectativas. Ahora, además de invitarnos a poguear, nos animan a canturrear a voz en cuello cada palabra de sus letras. Incluso a pesar de que la producción abiertamente sucia y desquiciada de Sergio Pérez (Svper) enmascara la dicción y haga casi imprescindible tener a mano las letras –sencillo pero muy chulo el encarte desplegable de la edición en vinilo que ha preparado Sonido Muchacho–. Y es que, pese al ruidazo que puebla el disco y deja claro que los barceloneses no se apean del punk garajero, ‘Un sentimiento importante’ es tan pop como ‘Marathon’.

Especialmente en su arrebatadora cara A, que contiene los tres cortes más irresistibles del álbum: la urgente ‘Vete con él’, esa ‘Siempre eterno’ que ya irá por siempre acompañada en nuestras cabezas del baile en el párking de Pol Rodellar en su vídeo y el enorme tema titular del disco, que como bien decía mi compañero Sebas E. Alonso es el perfecto equilibrio entre Ramones y Los Brincos. Una fórmula que podría ser su nueva marca personal y a la que de nuevo acuden en las tarareables ‘Ciudades y cicatrices’ y ‘Dije fácil’. En cambio su cara B, seguramente de manera no casual, parece algo más virulenta y punk, comenzando por una ‘No es tu sitio’ que suena a los primeros y menos intrincados Triángulo de Amor Bizarro, y siguiendo por la agresiva ‘Suenan espadas’ y la aún menos amable ‘Un mundo nuevo’. Pero tranquilos, que ‘Ley de gravedad’, que muestra una querencia por el pop rock de los 80 similar a la de Alborotador Gomasio, y sobre todo la soleada ‘Piedra de sal’ recuperan su cara menos hosca, cerrando el disco con la misma sonrisa complacida con la que lo iniciábamos.

Evidentemente, no podemos dejar de analizar las letras de estas diez canciones ya que han hecho el esfuerzo de escribirlas en español. Lo cierto es que son más crípticas de lo que podría parecer e incluso insinuar en sus títulos, y más que mensajes claros dejan intuir sensaciones o inspiraciones veladas. Así, sin poder olvidar la imagen de la Península Ibérica ocupada por un alacrán que vemos en su portada color rojo-sangre, resulta imposible no encontrar posibles lecturas políticas –aunque con sentido del humor– a frases como “Vete con él / A las puertas de La Rambla / Camino y no me siento yo / Hablo y oigo que no es mi voz” o “Ya me han venido informando de que media España te detesta / Te odian las madres, los vecinos, todo el mundo con rencor / La tierra de tu amor”. Pero también se puede intuir que, en realidad, estén hablando de los sinsabores y tensiones internas al tomar el drástico giro en la carrera del grupo o, simplemente, busquen la fuerza poética de las palabras en líneas como “Una sombra rodeaba la ciudad, la noche azul / El sudor triste empapaba un nuevo verano / Las chicas ríen al oírse el cristal marrón”. Como sea, ‘Un sentimiento importante’ es un valiente nuevo punto de partida para Mujeres cuya carrera solo puede –o así debería ser– crecer.

Calificación: 7,5/10

Te gustará si te gusta: The Parrots, Biznaga y Los Punsetes, o fantaseas con un mix entre Ramones y Los Brincos

Lo mejor: ‘Un sentimiento importante’, ‘Siempre eterno’, ‘Vete con él’, ‘Ciudades y cicatrices’

