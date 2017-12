Nina Simone, Bon Jovi y Dire Straits, entre los artistas inducidos en el Rock ‘N Roll Hall of Fame

Nina Simone, Bon Jovi, Dire Straits, The Cars y The Moody Blues son las nuevas entradas en el prestigioso museo Rock ‘N Roll Hall of Fame o Salón de la Fama del Rock and Roll, que reconoce a los artistas más influyentes de la historia del rock, teniéndose en cuenta que los artistas elegidos deben haber estado activos al menos 25 años.

También Sister Rosetta Tharpe ingresa en el salón, aunque en el ala de influencias tempranas, por su contribución al desarrollo del rock’n roll (fue una de las primeras artistas en fusionar góspel con ritmos propios del rock ‘n roll y guitarras eléctricas). La cantante de Arkansas comparte así espacio con otros pioneros de la música popular norteamericana como Les Paul, Woody Guthrie o Billie Holiday.

Entre los artistas que se han quedado fuera del museo están Radiohead, que aspiraban por primera vez a la inducción; Kate Bush, Depeche Mode, LL Cool J, Eurythmics, Rufus with Chaka Khan, Judas Priest o Rage Against the Machine. La ceremonia de inducción, donde este año veíamos a Lenny Kravitz rendir homenaje a Prince en el primer aniversario de su muerte, se celebra el próximo 14 de abril en el Public Audotirum de Cleveland, Ohio.