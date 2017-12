Miguel, acusado de acoso sexual por una fan desde marzo, describe el alegato como “injusto”

Aunque apenas ningún medio se ha enterado -entre los que nos incluimos-, SPIN recuerda hoy en un reportaje que el cantante Miguel fue acusado de acoso sexual por una fan el pasado mes de marzo. La fan en cuestión es una estudiante de la Universidad de Nuevo México llamada Xian Bass, quien a principios de año colgaba un post en Instagram acusando a Miguel de agarrarle un pecho sin su consentimiento durante un encuentro en una discoteca de Los Ángeles, y de quedarse salivando delante de ella, después de que ambos se hicieran un selfie. Bass ha confirmado a SPIN que en el mismo mes de marzo presentó denuncia a la Policía de Los Ángeles por este hecho y que la policía le informó que para que el caso siguiera adelante otras mujeres debían acusar a Miguel de lo mismo.

Ya en marzo Miguel negó la historia de Bass a través de TMZ, y a través de su publicista ha vuelto a desmarcarse de la acusación en el reportaje de SPIN: “Creo que ya he hablado sobre lo extraña que es y lo manipulada que está esta acusación cuando se me preguntó sobre ella en marzo. Su historia de lo que pasó no es exacta y su acusación es injusta y no tiene justificación”.

Bass ha dicho que no quería denunciar a Miguel “porque las vidas de los hombres y mujeres negros importan, y porque no quería meter a otro hombre mulato en la cárcel y no quería estar traumatizada otra vez por la aplicación de la ley”. La estudiante afirma no obstante que espera su denuncia ayude a otras personas que presuntamente como ella han sufrido acoso sexual.

Este mes de diciembre se ha publicado el nuevo disco de Miguel, ‘War & Leisure‘.