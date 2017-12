Kendrick Lamar colabora con N.E.R.D (y Frank Ocean) y afirma haber visto un ovni

Kendrick Lamar es uno de los artistas más prestigiosos del momento y su último disco ‘DAMN.‘ no ha decepcionado, por lo que está apareciendo en numerosas listas de los mejores discos de 2017. Es de hecho el disco del año para dos publicaciones tan importantes como Rolling Stone y Pitchfork.

Pero las novedades de Lamar no se quedarán este año en ‘DAMN.’ y el rapero de Compton es uno de los artistas invitados en ‘NO_ONE EVER REALLY DIES’, el nuevo disco de N.E.R.D, que sale el 15 de diciembre. Junto a Frank Ocean, Lamar aparece en ‘Don’t Don’t Do It’, que ya puede escucharse y es un tema hip-hop y R&B acelerado con una marcada presencia de guitarras eléctricas. Lamar por supuesto ofrece uno de sus raps vertiginosos, pero Ocean simplemente es autor de la primera parte de la canción, que interpreta uno de los integrantes del grupo, Pharrell Williams.

En otros asuntos relacionados con Lamar, el rapero ha dicho en la radio estadounidense que vio un ovni de joven, pero que no suele explicar lo sucedido porque nunca nadie le cree. Recoge sus declaraciones NME, que recuerda el rapero ya habló de su avistamiento en 2014: “No sé cómo explicarlo, la gente me intenta explicar que seguramente vi pasar un rayo, pero eso no tiene sentido. Fue muy surrealista”.