Iggy Pop y Jarvis Cocker también versionan ‘Red Right Hand’ de Nick Cave

‘Red Right Hand’ de Nick Cave & the Bad Seeds es la canción principal de ‘Peaky Blinders’, el drama histórico de BBC 2 sobre la pandilla criminal del mismo nombre localizada en Birmingham. Fue uno de los sencillos extraídos de ‘Let Love In’, el disco de Nick Cave & the Bad Seeds de 1994, y su sonido tenebroso y cabaretero es el idóneo para ambientar esta serie británica basada en 1919.

Muy diferente es la versión de esta misma canción que han hecho Iggy Pop y Jarvis Cocker, con motivo del estreno de la cuarta temporada de la serie. Ambos han colaborado para una versión más rockera y sucia de la canción original, que PJ Harvey ya transformó para esta misma serie en 2014, de la mano del productor Flood y dejándola prácticamente irreconocible.

Ni Harvey ni el combo de Iggy Pop y Jarvis Cocker son los únicos que se han apropiado de esta composición de Nick Cave: en 2009 fueron Arctic Monkeys quienes la versionaron y publicaron en el single de ‘Crying Lightning’. También FIDLAR han versionado eso de “take a little walk to the edge of town, go across the tracks”. Es indudablemente una de las canciones más conocidas del repertorio de Nick Cave, nada menos que 2ª en Spotify, solo por detrás de ‘Into My Arms’.