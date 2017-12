The Chemical Brothers, primera confirmación de Low Festival 2018

The Chemical Brothers son la primera -y francamente jugosa- confirmación de Low Festival, que se celebra los días 27, 28 y 29 de julio de 2018 en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm. El festival promete una edición “grande” por su décimo aniversario y arranca fuerte su tanda de confirmaciones con los autores de ‘Galvanize’.

‘Born in the Echoes‘ es el hasta ahora último disco de The Chemical Brothers, editado en 2015 y que fue uno de los mejores del año para la redacción de JENESAISPOP. Tom Rowlands y Ed Simon son desde hace décadas uno de los grupos de electrónica más influyentes gracias a canciones como ‘Hey Boy Hey Girl’ o la mencionada ‘Galvanize’ y a discos que marcaron un antes y un después en el dance de los 90 como ‘Surrender’.

Low promete sorpresas en los próximos días: “Esta es tan solo la primera novedad de #TheBigLow. Esperan todavía grandes sorpresas y confirmaciones en la que será la edición más grande y especial de un festival que nació modesto en el puerto de Alicante y cuya alianza con la ciudad de Benidorm lo convirtió en uno de los más grandes del país”.

Los abonos de tres días para Low Festival están a la venta por 57 euros en http://lowfestival.es. El domingo subirán de precio. También están disponibles los abonos VIP (120 euros) y VIP Pool (160 euros), aunque estos últimos están a punto de agotarse. El festival prevé acoger a más de 25.000 personas al día.