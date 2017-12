‘Perfect’ y ‘Perfect Duet’ computan por separado en la lista española

En la lista de singles oficial publicada por Promusicae esta semana, ‘Perfect’ de Ed Sheeran y su nueva versión ‘Perfect Duet’ junto a Beyoncé computan aparte. Una decisión que podría ser un error subsanado por la industria la semana que viene (no será la primera vez que lo vemos), pero que agradará a aquellos que se quejaban de que ambas versiones se sumasen en las listas internacionales. Sobre todo ahora que sabemos que una nueva versión en compañía de Andrea Bocelli se avecina.

A falta de comprobar cómo se completa el maquiavélico plan de Sheeran para dominar la Navidad a nivel global, la versión original de ’Perfect’ de Edward Christopher sube al puesto 13 en España, esto es, lo más alto que ha estado; y ‘Perfect Duet’ es la entrada más fuerte en el número 23. Un vistazo rápido a Spotify nos hace adivinar que ambas versiones sumadas supondrían un puesto 3 ahora mismo en España. ‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi y Demi Lovato sigue en el número 1 de Spotify y también de la lista oficial.



Bad Bunny, segunda entrada más fuerte

Centrándonos en la lista oficial de la semana, parece que no habrá semana sin entrada de Bad Bunny en la lista. El acompañante de Becky G en ‘Mayores’ entra ahora al 25 con ‘Chambea’, un tema que no es jevi aunque lo parezca.



Anitta y J Balvin, subida más fuerte con ‘Downtown’

Como aviso de que esta puede ser una de las canciones del verano 2018, ‘Downtown’ de J Balvin y la cada vez más conocida Anitta, es la subida más fuerte de la semana. Pasa del 47 al 28.



Juan Magán y amigos entran con ‘Déjate llevar’

Hasta 5 personas encontramos acreditadas en otra de las entradas, ‘Déjate llevar’, directa al puesto 39. El principal acreditado es Juan Magán, pero aquí también aparecen Belinda, Manuel Turizo, Snova y B-Case. El tema sigue claramente la estela de ‘Despacito’.



La nueva reconquista de Mariah Carey

Desde hace algo más de una década, es tradición que el villancico de Mariah Carey ‘All I Want From Christmas Is You’ vuelva a las listas de éxitos. Es el villancico favorito de la Navidad. En España vuelve al puesto 66 tras haber sido top 4 en otra ocasión, pero es que en Reino Unido ya es número 5 y número 1 en Spotify.



Wisin, Daddy Yankee y Yandel intentan otro hit

Estos 3 habituales de la lista de singles española aparecen juntos en este nuevo tema llamado ‘Todo comienza en la Disco’ en el que se autodenominan “los 3 Reyes Magos”. Son puesto 86.



Tímida entrada de Clean Bandit y Julia Michaels

Tras haber convertido en un hit en nuestro país ‘Rockabye’, Clean Bandit logran llegar al puesto 91 con su último single ‘I Miss You’. El tema ha sido número 6 en Reino Unido pero esta vez no ha conseguido entrar en Estados Unidos. Canta Julia Michaels, la de ‘Issues’.



Amaia de OT ya tiene 2 temas en la lista

Por si quedaba alguna duda de que Amaia es la gran favorita de Operación Triunfo, su versión de ‘Shape of You’ junto a Roi entra al puesto 92. Además, la versión de ‘City of Stars’ con Alfred sube del puesto 70 al 61.