Post Malone se suma a la estrategia latina y añade a Ozuna y Nicky Jam en ‘rockstar’

Estamos a 15 de diciembre y seguimos sin nuevo disco de Post Malone, pese a que se lleva anunciando la continuación del trap pop ’stoney’ lo que viene siendo todo 2017. Pero tenemos otra cosa al menos. Se trata de una nueva versión de su polémico macrohit ‘rockstar’, cómo no, en Spanglish.

Como en respuesta a Ed Sheeran, que se ha sumado a Beyoncé para echar ‘rockstar’ del número 1 del estadounidense Billboard Hot 100 (y lo ha conseguido), Post Malone se rodea de dos grandes de la música latina como son los exitosísimos Ozuna (‘Criminal’, ‘Ahora dice’) y Nicky Jam (‘El amante’, ‘El perdón’, ‘Hasta el amanecer’) para añadir puntos y tratar de recuperar el top 1. Aunque con Sheeran contraatacando añadiendo hoy a Andrea Bocelli a ‘Perfect’ va a estar complicado.

La apuesta por Ozuna y Nicky Jam no es una anécdota. Su protagonismo en la nueva versión hablando en castellano es máximo. “Hago lo que quiera, compro lo que quiera”, comienza diciendo Nicky Jam en su parte, todo ostentación, entre Ferraris, Guccis, referencias a Suiza y un F12. Ozuna en cambio se inclina más hacia el sexo: “Ta’ bien, ustedes son los que más tienen / Vamos pa’ los números y verán que son mis nenes / Lo que yo me compro no es pa’ frontearle a ustedes / Es pa’ yo llevarme a su mujer en la Mercedes”. ¿Calará en las listas o quedará en curiosidad? Hagan sus apuestas.