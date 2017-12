Delafé aclaran que no son autores de la canción para la nueva campaña de Ciutadans

Desde hace unas semanas puede verse en televisión y en internet el nuevo anuncio de Ciudadanos para las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, que se celebran el 21 de diciembre. Se titula “ara sí, votarem” y presenta a varias personas -entre ellas a Albert Rivera e Inés Arrimadas- clamando frases encima de una base dramática de hip-hop. Por momentos, sus voces se sincronizan con la música de manera que parece están rapeando.

A mucha gente, la música del anuncio de “ara sí, votarem” ha recordado a la de Delafé (antes Facto Delafé y Las Flores Azules), el proyecto de Oscar D’Aniello y Dani Acedo autor de ‘La fuerza interminable’, hasta el punto que hay quien ha llegado tan lejos de creer que Delafé ha compuesto la canción. El grupo se ha visto obligado a desmentirlo primero en la radio y más tarde en Twitter, donde ha escrito: “Hola a tod@s. Nos gustaría desde aquí deciros que NO somos los autores de la canción de la campaña política de Ciutadans. Queremos comunicarlo porque estamos empezando a sentirnos incómodos con según qué comentarios y con la confusión que esto ha generado en las redes y en los medios. Un saludo y felices fiestas”.

Si bien en este caso la música del spot de Ciudadanos puede parecer “inspirada” en Delafé -¿puede hablarse de plagio?-, es muy común que los artistas se opongan a que los partidos políticos usen su música en campañas electorales, siendo bastante habitual que se haga sin permiso. En 2015, Love of Lesbian criticaban duramente al PP por usar una de sus canciones durante una campaña, y ese mismo año Michael Stipe de R.E.M. no se mordía la lengua y mandaba “a tomar por culo” a Donald Trump después de que se apropiara de una canción suya en otro mítin.

Hola a tod@s

Nos gustaría desde aquí deciros que NO somos los autores de la canción de la campaña política de Ciutadans… seguir leyendo ⬇️ pic.twitter.com/ePowITYfJu — Delafé (@DFAmusic) December 14, 2017

Un moment. No us recorda a res la campanya de ciutadans? Cervesa, hola mundo, Delafé… 😱

Dime de que alardeas y te diré que no eres — 🎗Desirée (@desireeballesta) December 7, 2017

@Ciutadans_Cs Esto no se para! #25N #mejorunidos Bonita cacnción de Delafé para celebrar el gran triunfo de Ciutadans! http://t.co/OP2IWUHd — Anthony Tuperelo (@tonytuperelo) November 25, 2012

@DFAmusic amb el bon rotllo que em donava la vostra música, i ara ja no per culpa de l'anunci de C's.

Hi has col·laborat, o es un plagi? — uribo (@uribp75) December 13, 2017