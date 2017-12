Ready for the Weekend: Eminem, Charli XCX, Lily Allen, Grises, MGMT, Ms Nina, Ed Sheeran…

Cada viernes es una sorpresa, y este no viene caracterizado ni por grandes lanzamientos discográficos –que los hay, nada menos que un nuevo disco de Eminem– ni por demasiados villancicos –el pescado está vendido y parece que se lo come todo Ed Sheeran–, sino por la cantidad de remixes interesantes e inesperados que encontramos esta semana. Básicamente los de Bomba Estéreo para Arcade Fire, Calvin Harris para SZA, la versión latina de ‘rockstar’ de Post Malone junto a Nicky Jam y Ozuna y los reworks de Ruban Nielson (Unknown Mortal Orchestra) e Hidrogenesse para Núria Graham y Joe Crepúsculo, respectivamente.

Pero hoy también destaca sobremanera el single que une a dos de las figuras del bullicioso panorama del pop urbano de nuestro país, C. Tangana y Dellafuente. Junto a su ‘Guerrera’, incluimos también los nuevos singles de Grises –anticipo de su nuevo álbum–, Rels B, Billie Eilish –con featuring de Vince Staples–, Ms Nina & La Favi, el debut oficial de la rapera británica Maxine Peake –con acompañamiento musical nada menos que de Johnny Marr–, una cosa de Jack White que interpretamos como un medley-anticipo de su próximo disco, Club 8, Timbaland, Buffalo Tom, BØRNS, Car Seat Headrest –single de 13 minutazos–, Joan, The Regrettes, Jeezy –con J. Cole y Kendrick Lamar–, The Neighbourhood, Machine Gun Kelly,Lucy Dacus, Khaled, Cycle, The Yearning, Anne-Marie y la bacanal con pinta de hit global entre J Balvin, Future, Stefflon Don, Juan Magán y el brasileño MC Fioti. Estos se unen en nuestra playlist a otras novedades que hemos ido dando a conocer a lo largo de los últimos 7 días: Lily Allen, MGMT, Terry vs. Tori, Tove Styrke, Creep Show –nuevo proyecto de John Grant–, Moby, Austra e Iggy Pop & Jarvis Cocker.

Al margen del álbum plagado de estrellas invitados de Eminem, hoy se lanzan también otros discos con no pocos colaboradores de renombre, como los de G-Eazy, N.E.R.D y la nueva mixtape de Charli XCX. También tenemos el probable éxito de ventas de Pablo López, un nuevo álbum sorpresa de Ornamento y delito –del que hablábamos estos días– así como EPs de Pale Waves y los barceloneses Ran Ran Ran.

No faltan las novedades curiosas, como la versión de ‘What’s Going On’ de Marvin Gaye que se marcan U2 para Spotify, una regrabación de un tema de Dinero con la participación estelar de El Drogas, o el primer avance de un disco en directo de Coque Malla y amigos –como Iván Ferreiro, por ejemplo–. Pero sobre todo destacamos la BSO de ‘Bright’, película de Netflix protagonizada por Will Smith que cuenta con artistas como alt-j o Portugal. The Man y propicia encuentros tan inesperados como el del rapero DRAM con Neil Young.