Ed Sheeran interpreta ‘Perfect’ en ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos le llama feo a cambio

Ed Sheeran visitaba anoche por primera vez ‘El Hormiguero’, el veterano y conocido programa de entrevistas-espectáculo de Antena 3. De manera terrible, es también uno de los pocos espacios televisivos en los que puede verse, muy de vez en cuando, música en directo. El británico fue uno de los artistas que se prestó a hacerlo e interpretó una versión estrictamente acústica de su actual hit sin y con Beyoncé, la balada ‘Perfect’, aunque no con la guitarra española con la que el conductor del programa, Pablo Motos, le obsequió.

Sheeran contó durante su entrevista que la canción habla de su pareja actual, una chica “bastante perfecta” a la que conoció en el colegio y a la que perdió la pista durante un tiempo, hasta que volvieron a encontrarse años después y establecieron su relación. En ese momento, Pablo Motos le preguntó si, no siendo el “prototipo de cantante guaperas que hace canciones de amor”, había notado que ahora le veían “un poco más guapo” ahora que tenía éxito. Sheeran tuvo una respuesta maestra: “si te fijas en todas las estrellas del pop de la historia, eran un poco raras de aspecto. Si me metes en la misma categoría de Elton John, David Bowie o Rod Stewart, no son los típicos guaperas…”. Bra-vo.

Entre el resto de trastadas-experiencias que le tocó vivir al autor de ‘÷’ en el programa, hubo una bastante freak: un grupo que se hace llamar ‘Calculadora-Band’, que hace música con máquinas de cálculo domésticas, hizo una particular adaptación de ‘Shape of You’, el hit del británico, que se quedó con bastante cara de póker.