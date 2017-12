Björk y Arca contestan a los “haters” de su nuevo vídeo

Björk ha estrenado este lunes un videoclip que ha dividido a sus fans. El vídeo de ‘Arisen My Senses’ presenta a dos capullos copulando mediante lenguas en lugar de aparato reproductor (o eso parece) y en el interior de uno de ellos está Björk, mientras Arca aparece en el exterior, vestido con sus habituales prendas fetish. Más tarde, ambos renacen gloriosamente y se dedican sendas reverencias, expresando su respeto mutuo. El vídeo termina con un primer plano de Björk portando una máscara de James Merry.

El vídeo en cuestión ha generado algunas críticas dirigidas a Arca, centradas en su extraña aparición en el vídeo, y este ha decidido contestar a ellas en Instagram. “Estoy leyendo un montón de comentarios de gente que dice que debería alejarme de Björk, y que he arruinado el vídeo de ‘Arisen My Senses’ simplemente por aparecer o yo qué sé…”, ha escrito. “¡Cuando he entrado en vuestros perfiles solo he visto caras dulces, lenguaje corporal suave y selfies con miradas tiernas!” Os mando beso dulce, en serio”.

La misma Björk ha decidido contestar a las críticas a su vídeo en la sección de comentarios del post de Arca en Instagram, escribiendo que ella misma insistió al músico para que saliera en el clip, ya que su parte en la canción es mayor a la del resto de singles de ‘Utopia‘, e indicando que en su momento pidió al productor Mark Bell que apareciera en el vídeo de ‘Declare Independence’ por lo mismo. “Me sorprende que algunos de mis fans les cueste entender esto”, ha escrito. “Me pregunto por qué y les pido que sean más abiertos en cuanto a la complejidad de la unión musical entre generaciones y diferentes orientaciones sexuales. Hacer este vídeo con Jesse Kanda ha sido para nosotros una preciosa manera de señalar que estas colaboraciones son posibles”.

‘Utopia’ es uno de los mejores discos de 2017 para JENESAISPOP.