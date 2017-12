Eminem no alcanza las cifras de P!nk en USA y supera por poco las de UK con ‘Revival’ según las “midweeks”

El lanzamiento de la semana este 15 de diciembre ha sido ‘Revival’, el nuevo disco de Eminem, que como se esperaba será número uno en Estados Unidos y Reino Unido. En el primer caso, sin embargo, Hits Daily Double prevé que sus ventas serán inferiores a las que conseguía ‘Beautiful Trauma‘ de P!nk durante su primera semana, haciéndonos olvidar quién de los dos fue el artista que más discos vendió en la década de los 2000 (pista: no fue P!nk). ‘Beautiful Trauma’ alcanzaba las 408.000 copias vendidas en Estados Unidos sumando copias físicas, descargas y streaming (aunque eso sí, gracias a un “ticket bundle”), sin embargo las predicciones sitúan a ‘Revival’ actualmente en torno a las 260.000 copias (entre 190.000 y 210.000 de las cuales copias serán ventas puras). Hay pocas probabilidades que Eminem iguale ese número de cara al viernes.

En Reino Unido, Eminem sí tendrá más suerte que la autora de ‘Try’, pues según las “midweeks” ‘Revival’ ya ha despachado cerca de 71.000 copias, unas 1.000 menos que ‘Beautiful Trauma’ en su primera semana. Una cifra que sin embargo se queda bastante lejos de las 143.000 copias que conseguía el anterior disco del rapero, ‘The Marshall Matters LP2‘, en 2013: el doble.

Cabe recordar que Eminem y P!nk han colaborado este año en sus respectivos discos: Eminem aparece en ‘Revenge’ de P!nk y esta en ‘Need Me’ de Eminem. Ambos ya colaboraron en un tema de ella en 2012, ‘Here Comes the Weekend’.

¿Ha abandonado el público a Eminem? No exactamente. El rapero volverá a tener un álbum número uno, pero desde luego no será gracias a la crítica, que está denostando el disco, como demuestra su media de 50 sobre 100 en Metacritic (no muy lejos anda la valoración de los usuarios). Otra razón puede ser que en los 4 años de ausencia de Eminem hayan irrumpido en la industria otros raperos blancos de éxito como G-Eazy, cuyo nuevo disco ‘The Beautiful & Damned’ será top 2 en USA según las predicciones.

En otro orden de cosas, Eminem ha concedido esta semana una entrevista a Vulture donde ha afirmado haber usado Tinder para ligar, y también Grindr (bromeando… o no). También ha hablado de las críticas que han recibido sus canciones por su supuesta misoginia y homofobia, asegurando en el primer caso que son infundadas, aunque reconoce en algunas letras haber ido “demasiado lejos”; y en el segundo que no tiene problema alguno con la “sexualidad, religión o raza” de nadie.