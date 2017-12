The Marías: la próxima revolución latina puede estar en el dream soul

Tras un año marcado por la insospechada pujanza de lo latino en el mercado anglosajón, esa revolución de artistas hispanohablantes podría extenderse a otros ámbitos musicales no necesariamente mainstream. Por ejemplo, al dream pop o el “soul psicodélico”, que es como los propios The Marías autodefinen su música.

Aunque ahora funcionan como quinteto, el grupo lo formaron el compositor y productor Josh Conway y María –no consta su apellido–, una chica de origen portorriqueño criada en Atlanta cuyas personalidad y dulce voz marcan la diferencia. Juntos realizan una sensual mezcla de elementos como el jazz, el soul y el soft pop que evoca a The Cardigans, los primeros Phoenix o Lana del Rey, con algunos toques de psicodelia contemporánea a lo Tame Impala. Una cálida nube, matizada con elegantes ambientes, que condensa en canciones tan seductoras como ‘I Don’t Know You’, ‘Déjate llevar’ –coronados con videoclips de preciosa factura– o ‘Basta ya’.

Sí, María parece que no tiene el más mínimo problema en componer sus textos en español, abriendo un nuevo abanico de posibilidades comerciales que podrían acercar a The Marías al mercado Hispanoamericano de dentro y fuera de los EE UU e incluso a nuestro propio país. El grupo radicado en Los Ángeles acaba de autoeditar su Ep de debut, ‘Superclean Vol. I’ y ya preparan su continuación, ‘Superclean Vol. II’. Con algo de fortuna, no nos sorprendería lo más mínimo que puedan dar un salto a un sello potente en breve.