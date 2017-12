The Unfinished Sympathy / It’s A Crush!

Hay veces que es necesario que un grupo se vaya y regrese para que nos demos cuenta de cuánto vale. Es el caso de The Unfinished Sympathy, que ha publicado ‘It’s A Crush!’ ocho años después de su abrupta separación para dejar paso a las carreras en solitario de algunos de sus miembros, como Eric Fuentes o Joan Colomo. Tras el cambio de aires discográfico previo a su desbandada –publicaron ‘We Push You Pull’ (2006) y ’Avida Dollars’ (2009) en Subterfuge–, en su nueva obra regresan a su casa de toda la vida, BCore Disc, sello que alumbró a la escena post-hardcore barcelonesa de la que el cuarteto barcelonés fue epítome pop.

Y, cosas de la vida, todo fluye como si no se hubieran ido nunca, y suenan como un auténtico cañón. Nunca rehuyeron The Unfinished Sympathy de la melodía, y en esta ocasión parecen tenerlo todo de cara y construyen algunos de los mejores ganchos de su carrera, pero a la vez recuperan su lado más enérgico y desbocado. El arranque, en la onda más pop que podamos esperar de las reminiscencias de Jawbox, Q And Not U o Les Savy Fav, es verdaderamente demoledor, con un póker de ases como ‘Goodbye/Hello’, ‘Narcotic Fiancee’, ‘Sentimental Shock’ y ‘Sensual Tension’.

Por eso es una lástima que, desde ahí, ‘It’s A Crush!’ solo remonte el vuelo de manera puntual. Quizá por una secuenciación algo confusa, quizá por tratar de hacer malabares para hacer convivir palos tan variopintos como el shoegaze de ‘Eyes Get Used To Darkness’, pildorazos punk como ‘Christen Me’ y ‘The Welfare State’ o la delicadeza acústica de ‘Vapor Stairs’. Y es que son de nuevo temas de pop rock de alto voltaje, con la dupla ruido/melodía en perfecto balance, como ‘Loveshake’ y ‘A Joyful Dirge’, los que encauzan la buena vibración inicial. Un regreso notable que hace desear que no haya que esperar tanto para más trallazos así, y que desde luego les debería postular como un valor seguro en la futura temporada festivalera. Estos estribillazos no merecen menos.

The Unfinished Sympathy actúan con Xavier Calvet el sábado 23 de diciembre por la mañana, en la BCstore de Barcelona. La entrada es gratuita.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Sentimental Shock’, ‘Narcotic Fiancee’, ‘Goodbye/Hello’, ‘Sensual Tension’

Te gustará si te gusta: Nueva Vulcano, el pop-rock de guitarras poderosas y ganchos inapelables

Escúchalo: Spotify