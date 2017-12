Gloriosa Rotonda se lanzan a la cara ‘Pasta Pizza’, la comida basura del futuro

Fichados por Limbo Starr (primer Nacho Vegas, Reina Republicana, “Él mató”), Gloriosa Rotonda es la formación creada de las cenizas de The Bärds con Ford Flamingo (guitarra), Charly Whisper (voz), Gary Gable Garay (batería), Tommy Go Royals DeWolfe (bajo) y Abe Quotes Sánchez (guitarra). El 2 de febrero se publicará en vinilo, CD y digital su EP de debut ‘Pasta pizza’, con 5 canciones bien cargadas de rock’n’roll, como la orgasmizada canción titular que se presenta como primer single hoy. La presentación del grupo es la siguiente: “El mundo está lleno de Rotondas, aunque de todas ellas sólo hay una que sea Gloriosa: aquella que tiene como centro el mismo universo”.

También se anuncia que “lo que espera a los terrícolas es un bombardeo de riffs marcianos, abducciones extraterrestres fosforescentes y rock’n’roll desatado en un agujero de gusano hacia el big bang final. Todo ello rodeado de una imaginería popular y reconocible, con canciones dedicadas a los 1001 motivos para consumir prozac, a la comida basura del futuro, a la procrastinación social o la adoración de mindundis“. Hoy estrenamos el vídeo de ‘Pasta pizza’ en JENESAISPOP.

La letra de ‘Pasta pizza’ “identifica a un ciudadano medio de un mundo próximo, un perdedor que no sabe a dónde va ni por qué hace lo que hace” y plantean: “qué mejor que reflejar esta imagen que la comida con la que se alimenta cada día”. Ese perdedor aparece claramente reflejado en la letra (“me siento raro, todo me sale mal”, por no hablar de ese “lo sabías todo el tiempo, eres un perdedor”), mientras la canción en sí es un tiro de rock’n’roll de apenas 2 minutos de duración, cuyo vídeo está claramente en sintonía. El grupo ha conseguido con la producción de La Familia Sensual un gran equilibrio entre “lyric video” y un trepidante montaje en el que aparece la banda lanzándose o escupiendo comida. Y no solo “pasta pizza”…

Gloriosa Rotonda se presenta el día 5 de enero en Madrid en el Café La Palma.