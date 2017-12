Ready for the Weekend: The Streets, Supertennis & La Bien Querida, Cardi B, Kesha, Cuello…

Ha llegado el día más flojo del año en cuanto a lanzamientos, oficialmente. Hoy apenas se atreve a lanzar su nuevo álbum Gucci Mane, y solo los madrileños Carolina Durante y el MC Dano –con producciones de $kyhook, horror.vacui y ODDLIQUOR– lanzan EPs. Ni siquiera hay discos de villancicos –a estas alturas Papá Noel ya tiene que llevar las sacas llenas de ese material–, aunque sí algunos singles especiales para la ocasión, como los de Dan Auerbach y First Aid Kit, que hacen el clásico ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’… aunque nosotros nos quedamos con su fabulosa versión de ‘Perfect Places’ de Lorde.

Junto al sorpresivo regreso de The Streets, sí hay un puñado de singles llamativos, especialmente en el panorama nacional: Supertennis apuestan fuerte con una nueva canción en la que La Bien Querida tiene un papel fundamental, y tenemos otros adelantos de próximos álbumes de Cuello, La La Love You, Atom Rhumba, Tripulante y Crucero, El Coleta, Los Chicos –flamante nuevo grupo de El Segell– o el rapero Arce, que da un giro popero a su estilo en ‘Win Win’. Sumados a los temas de Nacho Casado, De la Puríssima y el debut en Limbo Starr de los aún desconocidos Gloriosa Rotonda –cuyo vídeo estrenamos en exclusiva hoy mismo–, ha quedado una playlist muy del indie nacional.

También destacamos los singles de Anitta, Cardi B con y sin Ozuna, Joan As Police Woman, Jonathan Wilson –la versión editada de su reciente ‘Over The Midnight’–, Migos –feat. Pharrell Williams–, Glenn Hansard y Cassie pero, dada la escasa producción del día, hemos aprovechado para recuperar cosas interesantes de la semana pasada que se quedaron colgadas, como el nuevo EP de One Path, una remezcla de Joe Godard (Hot Chip) para Superorganism y un tema nuevo de Goat Girl.

En cuanto a las curiosidades, versiones y demás, hoy Laura Marling –que recientemente reeditaba el precioso ‘Semper Femina’– sorprende con una adaptación de ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’ de Dylan, Imagine Dragons y Khalid publican oficialmente el medley que hicieron juntos en la gala de los AMA 2017, Kesha entrega un inédito para la BSO de la película ‘The Greatest Showman’ y Courtney Barnett lanza un single especial en el que presenta tres temas de su último disco de estudio regrabados con el productor y miembro de Spoon Jim Eno.