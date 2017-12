Cardi B estrena single y despliega su naturalidad en una entrevista para ver en bucle

Cardi B es una de las estrellas del año en Estados Unidos gracias a su éxito ‘Bodak Yellow’. La rapera del Bronx ha irrumpido también en el top 10 de éxitos del país con su single con Migos y Nicki Minaj, ‘MotorSport’, y con ‘No Limit’ junto a G-Eazy y A$AP Rocky. Su reciente single con Ozuna, ‘La Modelo’, es ahora mismo el videoclip musical más visto en España. ¿Será el primer hit latino de 2018?

Aprovechando el tirón, Cardi B estrena hoy nuevo single, ‘Bartier Cardi’, con 21 Savage, muy esperado pues, al margen de “featurings” varios, es el primer single de Cardi B totalmente en solitario desde que ‘Bodak Yellow’ arrasara, y lógicamente no supone una sorpresa respecto al estilo de la canción anterior, incluyendo una interesante base trap y frases sobre la riqueza de Cardi, además de rimas como “Cardi got rich, they upset / Cardi put the pussy on Offset” (Cardi está comprometida con Offset de Migos).

Sobre ‘Bartier Cardi’ ha hablado Cardi B en una entrevista con Jimmy Fallon que ha resultado de lo más divertida, aunque no de manera intencionada. Como es evidente, la naturalidad de Cardi B y su curiosa manera de expresarse pillan a Fallon totalmente por sorpresa, hasta el punto que se tiene que aguantar la risa en más de una ocasión. No hay mala intención, pero lo de imitarla se lo podía haber ahorrado. En cualquier caso, una entrevista adorable, para ver en bucle: