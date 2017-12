La Canción del Día: U.S. Girls convierten el clásico ‘Blue Christmas’ en una seductora chuchería pop

Como venimos contando desde hace cosa de un mes y medio en nuestra playlist Ready for the Weekend, el chorreo de villancicos pop que este año han presentado artistas de todo pelaje –de U2 a Norah Jones, de Demi Lovato a Gaz Coombes de Supergrass– es inabarcable. También en álbumes como los de Sia, Gwen Stefani, cómo no, Mariah Carey –ella sí que es la Reina de Hielo, y no Elsa de ‘Frozen’– o recopilatorios como ‘Holidays Rule Vol. 2’, un disco que reúne a montones de artistas muy diversos, desde Paul McCartney con The Roots y Jimmy Fallon a MUNA, pasando por The Decemberists, Norah Jones o el sueco Albin Lee Meldau –dando aires doo-wop al legendario ‘All I Want for Christmas It’s You’ de Mimi, por cierto–.

Pero nuestro tema favorito de este recopilatorio es la peculiar adaptación que hace Meghan Remy, más conocida como U.S. Girls, del célebre ‘Blue Christmas’ que popularizó Elvis Presley. Su versión es una auténtica chuchería tecnopop que parece sacada del bloque más hedonista de la no wave que representaban artistas como Lizzy Mercier Descloux o Tom Tom Club. Decadente pero sentida, con fantásticos detalles como el inesperado solazo de saxo o esas guitarras retorcidas a lo St Vincent del final, la “Navidad Triste” de U.S. Girls se antoja como un regalazo imperdible para bailar, más que para soltar una lagrimita.

U.S. Girls ha anunciado la próxima publicación –el día 16 de febrero– de ‘In an Unlimited Poem’, que ha sido avanzado recientemente con un gran single disco como ‘Mad as Hell’ y el igualmente sugerente ‘Velvet 4 Sale’.