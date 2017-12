5 novelas para regalar(te) estas navidades

Una historia de amor y “plata”, las crónicas de un mirón con ínfulas de sociólogo, un relato familiar lleno de reveladores secretos, una novela negra sobre el paro y sus consecuencias, y las imprescindibles memorias de Vivian Gornick. Cinco novelas muy diferentes para devorar entre turrón y polvorón.

La uruguaya (Pedro Mairal)

Ha sido uno de los fenómenos editoriales de la temporada. Lleva cinco ediciones en España (está publicada por Libros del Asteroide) y ya está en marcha su adaptación cinematográfica (que podría dirigir el actor Diego Peretti y componer la música Jorge Drexler, muy fan de la novela). El argentino Pedro Mairal, quien debutó hace diez años con la también muy aplaudida ‘Una noche con Sabrina Love’ (que interpretó en el cine Cecilia Roth), ha escrito una novela irresistible, una mezcla perfecta entre comedia romántica, drama conyugal y tragedia existencial, protagonizada por un escritor con problemas matrimoniales y económicos que decide cruzar de Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero y saltarse así las restricciones cambiarias. Narrada en primera persona a modo de confesión, ‘La uruguaya’ es la crónica de un enorme fracaso (sentimental, sexual, parental, laboral), una visión divertida y melancólica de la “crisis de los cuarenta” articulada a través de una idea central: la brecha entre la realidad y los deseos es tan grande como el río que divide Argentina y Uruguay. Un viaje hacia la decepción contado con una media sonrisa. Disponible en Amazon.

El motel del voyeur (Gay Talese)

Un hombre “cubriendo” a otro disfrazado de oveja y exclamando “bee bee”, un marido haciendo fotos a su mujer mientras esta chupa la “polla grande y hermosa” de un vendedor de aspiradoras, una mujer bebiendo la orina de su pareja como si fuera bourbon… Estas son algunas de las escenas de sexo que pudo contemplar Gerald Foos, el dueño de un motel en Colorado que durante décadas estuvo espiando a sus huéspedes a través de unos falsos conductos de ventilación instalados en el techo de las habitaciones. Pero el “voyeur” no solo miraba (a veces acompañado de su mujer), sino también anotaba todo lo que veía, como si fuera el protagonista de ‘Masters of Sex’. En 1980 contactó con Gay Talese, uno de los padres del “Nuevo periodismo” junto a Truman Capote o Tom Wolfe, y le enseñó su secreto y sus notas. Casi cuatro décadas después, Foos dio su permiso para publicarlas. El resultado es el libro más insólito, absorbente y polémico del año. Por tres razones: su escandaloso contenido, su discutible fiabilidad (Alfaguara ha publicado la edición corregida tras la polémica desatada en EEUU, que llevó a Spielberg a cancelar el rodaje de la adaptación) y los grandes interrogantes éticos que su lectura suscita. Disponible en Amazon.

Calle Este-Oeste (Philippe Sands)

Una de las mejores novelas de no-ficción de este año. Philippe Sands, reputado jurista británico especialista en derechos humanos, recibió en 2010 una invitación para dar una conferencia en Lviv, la ciudad ucraniana donde nació su abuelo. La visita hizo que se interesara por los difusos orígenes de sus ancestros. Lo que empezó como simple curiosidad, se convirtió en una apasionante investigación llena de sorprendentes revelaciones, de secretos de familia relacionados con el nazismo, el Holocausto y la homosexualidad. Las vivencias de su abuelo se mezclan con las de otros tres hombres, tres abogados también relacionados con Lviv: Hans Lauterpacht, célebre por introducir por primera vez la expresión “crímenes contra la humanidad”; Rafael Lemkin, creador del término “genocidio”; y Hans Frank, abogado personal de Hitler y gobernador de la Polonia ocupada por los nazis. Todas estas conexiones confluirán en un final casi de thriller judicial: los juicios de Núremberg, el proceso a los jerarcas nazis entre los que se encontraba Frank (que fue condenado a muerte) y en el que participaron activamente Lauterpacht y Lemkin. Novelón. Disponible en Amazon.

Recursos inhumanos (Pierre Lemaitre)

No es la primera vez que recomendamos un libro del actual rey de la novela negra francesa. Tras ‘Nos vemos allá arriba’, flamante premio Goncourt y con la que se dio a conocer internacionalmente, y ‘Tres días y una vida’, editada el año pasado, llega ahora ‘Recursos inhumanos’, su última novela publicada en España (aunque es de 2010, lo que se nota en aspectos de la trama relacionados con la tecnología y el contexto socioeconómico). Lemaitre se sirve de los efectos de la crisis financiera de 2008 para construir una entretenidísima historia protagonizada por un directivo en paro de 57 años. La desesperación del desempleado ante la imposibilidad de encontrar un trabajo digno y los “inhumanos” métodos de selección de algunas empresas provocará un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Giros inesperados, sorprendentes cambios de puntos de vista, una muy hábil dosificación de la información y una agilidad narrativa tan asombrosa como nos tiene acostumbrado Lemaitre. ‘Recursos inhumanos’ es tan lúcida, trepidante y emotiva que le perdonamos un desenlace, como ya ocurría en ‘Nos vemos allá arriba’, no muy logrado. Disponible en Amazon.

Apegos feroces (Vivian Gornick)

Ha sido elegido libro del año por el gremio de libreros de Madrid (el año pasado el premio recayó en otra maravilla: ‘Tú no eres como otras madres’). ‘Apegos feroces’ (Sexto Piso) son las memorias noveladas de Vivian Gornick, veterana escritora y periodista (83 años) que durante los años 70 surfeó por la “segunda ola feminista” desde las páginas del progresista The Village Voice. El libro empieza en un patio de vecinas del Bronx durante los años 40. Una de ellas dice que su marido le quiere echar un polvo pero huele mal. Y la otra, la madre de la escritora, “eres una puta”. Este divertido comienzo es casi como una síntesis del libro: una mirada al pasado de un populoso barrio obrero y judío de Nueva York (una mezcla entre Woody Allen y Almodóvar) y el retrato de una madre tan ferozmente insoportable como irresistible. La escritora articula su relato a través de los paseos que daba con su anciana progenitora por el Manhattan de los años 80. De esta manera, entre discusión y discusión, pasado y presente se van intercalando para reconstruir la infancia de Gornick en el bloque de viviendas donde creció y se convirtió en mujer. No en una réplica de su madre ni en una parecida a su despampanante vecina de al lado. Como el título de la película de Allen, en “otra mujer”. Disponible en Amazon.