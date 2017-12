Gwen Stefani / You Make It Feel Like Christmas

Que Gwen Stefani sacara su 4º disco en solitario en 13 años y que además fuera navideño no es lo que nadie esperaba cuando escuchamos por primera vez ‘What U Waitin’ For’. Gwen sigue siendo, citando la letra de aquel hit, “still a super hot female“, pero su carrera no se ha desarrollado como algunos habríamos deseado después de ‘Hollaback Girl’ o ‘The Sweet Escape’, ni siquiera durante su regreso de 5 minutos a No Doubt, que apenas dejó dos temas aprovechables, ‘Settle Down’ y ‘Push & Shove’. Este disco navideño es una mala noticia porque no va a reconducir su carrera tras los muchos pros y los muchos contras de su largo del año pasado, pero una buena porque lo mismo volvíamos a estar 10 años sin álbum.

Como disco navideño, ‘You Make It Feel Like Christmas’ también tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Lo bueno es que tiene su coartada y lo malo es que los resultados no son siempre todo lo emocionantes que se supone un álbum de estas características. La excusa parece que Gwen Stefani se ha echado un noviete, el cantante de country Blake Shelton (por aquí muy conocido porque… es el que canta ‘Just a Fool’ con Christina Aguilera), como ella, jurado de ‘La Voz’, y, de retiro espiritual en su granja de Oklahoma (va en serio), se dedicó a hacer ejercicio, meditación y a rezar. Inspirada por los animales exóticos del campo, se empezó a preguntar durante “un paseo espiritual”, cómo sonaría un villancico suyo. Puede parecer todo un poco peregrino, pero tiene su gracia que toda esta parafernalia haya desembocado en una canción llamada “Nunca había besado a nadie con los ojos azules antes de ti”.

Esa maravillosa sensación que supone besar a alguien con los ojos azules por primera vez o cualquier día está perfectamente transmitida en dos canciones de la mitad original del disco (la otra mitad son versiones). Una es el single junto al propio Blake, ‘You Make It Feel Like Christmas’; y la otra es ‘My Gift Is You’, que parece inspirada en el clásico -no navideño- ‘Stand By Me’. Con coros femeninos y cuerdas, aunque sin un muro de sonido abrasador, es claramente “girl group” y eso es todo un acierto si recordamos que el disco navideño de Phil Spector es el gran clásico del género. Ambas son canciones de amor “todo lo que me importa de la Navidad eres tú” en la estela del inesperado pelotazo de Mariah Carey.

Pero en otras ocasiones las canciones y letras son tan bobas como en ‘When I Was a Little Girl’, una canción interminable en sus 3 minutos 29 segundos de duración. Tampoco están muy bien resueltas las versiones. Las canciones navideñas han de llevarte a la euforia o a la nostalgia y Gwen no consigue ninguna de las dos cosas ni con ‘Jingle Bells’ ni del todo con ‘Let It Snow’ y mucho menos con dos villancicos que suelen ser tan resultones como ‘White Christmas’ o ‘Silent Night’. ‘Santa Baby’ resulta tan aburrida como siempre y apenas tiene una mínima gracia que ese aire “girl group” haya llegado a empapar ‘Last Christmas’, que ha de ser el villancico de este año después de que la “Navidad pasada” perdiéramos a George Michael.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘My Gift Is You’, ‘You Make It Feel Like Christmas’

Te gustará si te gustaría: besar a un chico con los ojos azules esta Navidad