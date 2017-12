La Canción de Día: Kaskade da con un bonito villancico de indietrónica en ‘This Christmas Night’

El DJ y productor Kaskade no logra un top 20 en las islas británicas desde que publicara en 2008 la estupenda ‘I Remember’ junto a deadmau5. Sin embargo, ha continuado publicando álbumes y singles regularmente, el último de los cuales es un disco navideño algo irregular a pesar de incluir reinterpretaciones de ‘Winter Wonderland’, ‘Silent Night’ o colaboraciones con gente como Skylar Grey, ahora mismo de actualidad por su colaboración con Eminem. Lo mejor lo ha dejado para el final, un ‘This Christmas Night’ junto a Dia Frampton (una concursante de The Voice) que no es el single principal pero no puede sonar más dulce ni apropiada para el día que nos ocupa.

Puede que sus sintetizadores susurrantes te lleven a principios de siglo, los tiempos en que emergía la indietrónica de manos de formaciones europeas como Lali Puna y múm. Y puede que no sea la idea más moderna u original que has oído en 2017, pero la decisión es adecuada en este caso, de lo más funcional. Si la melodía es totalmente evocadora durante las estrofas, el estribillo despega encaminándose hacia las pistas de baile sin resultar evidente o desesperado, dando lugar a un bonito villancico para bailar con lágrimas en los ojos. La letra, de corte romántico, es una invitación a no olvidar una noche de Navidad.